Harta obiceiurilor sexuale

Ştire online publicată Marţi, 02 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sexologul Anne West te ajuta sa decodifici preferintele din dormitor ale iubitului tau intalnit pe meleaguri straine:La 18 ani imi propusesem ca, pana imi voi gasi marea iubire, sa calatoresc in jurul lumii si sa fac dragoste cu cat mai multi barbati straini. La 32 de ani, studiul meu comparativ legat de preferintele sexuale interculturale s-a incheiat (spre bucuria tipului cu care imi petrec de atunci fiecare noapte). Cea mai importanta lectie pe care am invatat-o a fost ca nimic nu valoreaza mai mult in actul sexual decat originea si limba persoanei cu care faci dragoste. Iar armele unei femei nu functioneaza in toate regiunile la fel. Fiecare natiune, fiecare comunitate religi-oasa, fiecare cultura are propriul sau cod sexual! Lucrurile care-l excita pe un tip bronzat din California sunt de-a dreptul enervante pentru un italian elegant! Danezii si britanicii prefera femeile sigure pe ele, ofensive, care-i agata fara sa ezite, spaniolii si turcii, in schimb, vor sa fie ei cei care initiaza flirtul. Si in timp ce brazilienilor le plac demonstratiile in forta de sex-appeal, americanii se simt stanjeniti cand sunt pusi in fata unei astfel de situatii... De aceea, inainte de a te implica intr-o legatura amoroasa cu un strain, citeste urmatoarele sfaturi!FRANTACina in loc de preludiuFLIRT-CHECK Barbatul propune, femeia decide: tactica lui este dictata de un vechi cod al gentlemenilor. El face deseori complimente, si prima invitatie la intalnire va fi mereu o cina la lumina lumanarilor. Daca ii spui un „Oui" raspicat, atunci probabilitatea ca desertul sa se consume la orizontala este foarte mare!SEX-CHECK Francezii sunt maestrii inselatului discret, sexul este la fel de natural pentru ei ca si mancatul, doar ca nu-l fac mereu pe masa. Ei se iubesc des (cam de 151 de ori pe an, conform sondajului Durex) si prefera varianta quickie unei partide prelungite.CE CREDE DESPRE FEMEILE ROMANCE Nu inteleg de ce iau orice flirt in serios si se asteapta ca dupa prima partida de sex sa fie si cerute de neveste. Daca ne referim strict la activitatile de budoar, francezii apreciaza empatia romancelor si felul in care se dedica satisfacerii tuturor fanteziilor sexuale ale partenerului.CE IL ATRAGE Imbracamintea chic, desuurile matasoase, pantofii cu toc inalt (francezii sunt greu de satisfacut!) si, evident, cocheta-ria. Masurile de model sau dezbracarea insinuanta in public ii intereseaza mult prea putin. Barbatul din Franta iubeste miscarile senzuale (un dans apropiat cu el ar fi minunat!) si isi doreste o femeie care sa-i arate ce vrea si, mai ales, cum vrea. Nu o sa refuze niciodata un joc care implica legare cu o esarfa fina!CE-L ALUNGA Rien ne va plus, adica orice accesoriu de origine americana, cum ar fi tatuajele, piercingurile sau jeansii stramti ies din discutie daca vrei sa ii atati imaginatia!ATENTIE Francezii sunt adevarati nimfomani cand vine vorba de cuvinte. Ei folosesc comunicarea pe post de lubrifiant in dormitor! Lasa-te sedusa de cuvintele lui, dar nu-i da deloc crezare!SUAProfesionisti in datingFLIRT-CHECK La polul opus fata de ceremoniosii francezi este tipul din America; el trece direct la subiect cand ii place cineva: „Ma bucur sa te intalnesc, ai cumva un prieten sau iti pot oferi o bautura?" Cat timp nu-i trimiti semnale ca nu ai pe cineva, se va limita la small talk. Cel mai important cod: daca il lasi sa plateasca cina, atunci ii dai de inteles ca iti doresti sa faci sex cu el; daca nu vrei sa ai parte de o partida de sex cu el din prima seara, atunci asteapta cel mult pana la a cincea intalnire.SEX-CHECK Mister Proper considera ca tu trebuie sa-ti des-coperi singura orgasmul si iti ofera in jur de 29 de minute inainte de a termina el. Adora blowjoburile, dar se teme de momentul in care va fi nevoit sa-ti intoarca rasfatul, pentru ca nu suporta parul pubian, nici macar in stadiu incipient (Sunny Boys sunt obisnuiti cu fetele care se epileaza cu ceara pe tot corpul). Cat timp relatia dintre voi nu e exclusiva, poti sa te mai intalnesti cu el si fara sa ai spran-cenele pensate la milimetru.CE CREDE DESPRE FEMEILE ROMANCE Noi suntem sincere, cultivate si emancipate, dar asta ar putea sa deranjeze un baiat traditional a-merican. E ciudat pentru ei ca femeia sa vorbeasca deschis despre sex sau sa recunoasca faptul ca se uita la filme porno.CE IL ATRAGE Fiind la randul lui un tip sportiv, ii plac fetele active, naturale si cu simtul umorului destul de dezvoltat. Tipologia „the girl next door" este categoric pe gustul lui.CE IL ALUNGA Nu este interesat de temele greoaie de discutie (politica, religia, homofobia) si nu-i plac fetele care nu poarta sutien pe sub bluza, la-sandu-si sfarcurile la vedere.ATENTIE Prima intalnire ar fi indicat sa se incheie inainte de miezul noptii, ca sa nu te considere o tipa care vrea doar sex si atat. Cea de-a doua trebuie sa aiba loc sambata, iar la cea de-a treia ar trebui sa fii pregatita de o partida de sex pasional. Sarutul este acceptat la fiecare intalnire, pentru ca el face parte din ritualul de cunoastere!(sursa:www.unica.ro)