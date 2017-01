Greşeli vestimentare ale blondelor, care le fac vulgare

Greșeli vestimentare ale blondelor, care le fac vulgare

Miercuri, 19 Februarie 2014

Blondele ies in evidenta doar prin simplul fapt ca sunt blonde. Au o culoare luminoasa a parului lucru ce poate cu greu trece neobservat de lumea din jur.O blonda va iesi mereu mai in evidenta decat o va face o bruneta. Lucru poate pozitiv pentru blonde insa nu prea negativ pentru o bruneta. Greselile grave vestimentare pe care blondele le fac sunt urmatoarele:Culoarea galben!Unei blonde nu i se potriveste aceasta culoare decat la geanta, pantaloni sau pantofi. Niciodata unei blonde nu i se va potrivi aceasta culoare in partea de sus a corpului. Nuantele care avantajeaza cel mai bine o blonda sunt: rosu, albastru electric, verde smarald, negru.Vulgaritate excesiva.Din pacate tot mai multe domnite vor sa scoata in evidenta altireria grea, lucru ce nu pare gresit la prima vedere, insa rezultatul de cele mai multe ori este dezastruos.Totul prea scurt si prea stramtDecolteu adanc, rochie scurta, spate gol- toate intr-o singura tinuta. Nu vi se pare nimic iesit din comun aici? Sau ceva gresit in aceasta ecuatie?O tinuta fie e lunga pana in pamant, cu un spate adanc decoltat, iar in fata inchisa pana la linia gatului, fie in fata un decolteu adanc, lunga pana in pamant si cu spatele complet acoperit, fie cu decolteul din fata acoperit, la fel si spatele, scurta.Toate la un loc este prea mult. Femeile trebuie sa invete ca a fi sexy nu inseamna goliciune. Acest lucru nu este valabil doar pentru doamnele si domnisoarele blonde.(sursa:www.lyla.ro)