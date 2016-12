Ghid de dating şi ce să faci să găsşti mai repede bărbatul potrivit

Ghid de dating și ce să faci să găsști mai repede bărbatul potrivit

Miercuri, 03 Septembrie 2014

Ti-am pregatit o serie de sfaturi care sa te ajute sa excelezi in lumea “date-urilor”, dar si sa iti gasesti alesul cat mai repede posibil.1.Fii constienta de sexualitatea taAtitudinea majoritatii femeilor tinere de astazi este: “Imi place sexul si nu neg acest lucru!”. Asta nu inseamna neaparat ca sarim pe primul barbat pe care il intalnim. Dar aceasta abordare se reflecta asupra noastra si atunci cand cunostem o persoana noua. De aceeaa, cand te simti atrasa de cineva, go for it! Iar in legatura cu retinerea fata de sex, trebuie sa experimentezi ca sa descoperi ce iti place cu adevarat. Asadar, fii (mai) increzatoare!2. Increderea in sine atrageCea mai buna cale de a-ti imbunatati increderea in sine este sa iti petreci timpul facand activitati care ajuta la cresterea acesteia. Daca esti o fire mai timida si nu esti foarte increzatoare fata de corpul tau mergi la sala de fitness sau participa la un curs de dans. Mai mult decat atat, vei avea ocazia sa intalnesti persoane noi si, de ce nu, un posibil partener.3. Fii receptivaIn general, femeile sunt mult mai deschise catre diversitate. Daca barbatul tau ideal arata intr-un anumit fel, atunci este cazul sa iti reconsideri preferintele. Cu cat esti mai deschisa catre persoane noi, cu atat sansele de a-l gasi pe “the one” cresc. Lasa de o parte fixurile cu inaltimea, greutatea si cam tot ce tine de estetica. La sfarsitul zilei stim ca, de fapt, sufletul si mintea conteaza. Asadar, daca vei intalni o persoana care nu se incadreaza in standardele tale nu ezita, totusi, sa ii acorzi o sansa. Nu stii niciodata ce se poate intampla!4. Sms-urile apropie doua persoaneSchimburile de mesaje intre tine si cel cu care te intalnesti ajuta atat pentru ca va puteti cunoaste mai bine, cat si pentru ca astfel se poate crea o legatura mult mai puternica intre voi doi. Este posibil sa fii acel gen care nu suporta valul de sms-uri care “inunda” inceputul fiecarei relatii, dar tocmai acest lucru te va ajuta sa iti dai seama mai repede cu ce fel de persoana ai de a face. Un lucru pe care trebuie, insa, sa il eviti cand vine vorba de mesaje este despartirea. Foarte putine persoane prefera modalitatea “fata in fata”si ar fi un lucru demn daca si tu ai alege aceasta abordare.(sursa:www.elle.ro)