Fantezii sexuale: la ce visează femeile în secret

Ştire online publicată Marţi, 25 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu trebuie să te temi sau să te rușinezi de ele; toate femeile au dorințe sexuale ascunse. Iată care sunt cele mai comune fantezii sexuale.Toate femeile au fantezii sexuale, că le place sau nu să recunoască. Să ai dorințe sexuale mai... ”altfel” nu înseamnă că e ceva în neregulă cu tine, ci că ești absolut normală. Sfatul nostru este ca acestea să nu rămână doar la statutul de fantezie, ci îți recomandăm să le împlinești pe unele dintre ele, în funcție de cât de extreme sau ”practicabile” sunt ele.Sex cu un străinSexul fără obligații se numără și printre fanteziile femeilor, oricât de calculate ar fi ele. Dar necunoscutul nu poate fi unul oarecare, ci trebuie să fie un tip cu adevărat deosebit: un stăin arătos ori brunetul misterios cu cel mai seducător zâmbet în club. Un fel de Ryan Gosling în „Crazy, Stupid, Love”, nu ar strica. În orice caz, nu uita de protecție dacă ai de gând să îți îndeplinești această fantezie!Sex cu o altă femeieÎncă o fantezie comună ambelor sexe este o partidă de situația ”girl on girl”. Bărbații ar asista bucuroși la un astfel de ”eveniment” iar femeile, curioase din fire, ar încerca și această variantă, mai ales din cauză că avem impresia că o altă femeie ne-ar înțelege nevoile mai bine. În plus, ce e frumos și nouă ne place!Sex în grupChiar dacă nu ne place să o recunoaștem, multe dintre noi se înteabă cum ar fi, pe când altele au și experimentat deja. Sexul în grup este una dintre fanteziile sexuale pe care nu i-o împărtășești partenerului decât dacă este vorba de o persoană de sex feminin în plus. Chiar și așa nu e garantat că va accepta, de aceea este recomandat să îți satisfaci această curiozitate în perioada în care ești single.Să fie dominate sau să domineUnele dintre noi, mai timide din fire, visează să devnimă dominatoare între așternuturi și să preia controlul asupra partenerului: să îl lege, să îl șicaneze, să îi provoace tot felul de dureri plăcute (cuburi de gheață, picături de ceară, etc). Altele, conducătoare înnăscute în viața de zi cu zi, simt nevoia să fie îmblânzite între așternuturi și să fie devorate de partener. Tu la ce tânjești în dormitorSă fie priviteFemeile adoră să fie admirate, mai ales dacă se simt bine în pielea lor. O femeie cu o siluetă slim, tonifiată, va face cu mare satisfacție striptease pentru iubitul său care va sta cuminte la distanță. Vorba aceea, ”you can watch but you cant touch”!Tu la ce te gândești în momentele tale de intimitate? Ai reușit să îți împlinești o parte din fanteziile sexuale sau nici măcar nu ai îndrăznit să te gândești prea mult la ele? Noi îți spunem că vă vor ajuta să duceți relația la un nivel de încredere și satisfacție superior dacă sunteți sinceri unul cu celălalt... mai ales tu cu tine însăți!(sursa:www.cosmopolitan.ro)