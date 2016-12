E bărbat sau încă mai copilăreşte? Semne care îl dau de gol

E bărbat sau încă mai copilărește? Semne care îl dau de gol

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Alege-ți întotdeauna un bărbat care să poată să recunoască și să prețuiască femeia din tine, nu deveni mama care îl crește până își dă seama ce vrea de la viață.Iată câteva indicii că tipul pe care tocmai l-ai cunoscut e un bărbat și că nu mai are nevoie de timp pentru a se „coace”.1. Un bărbat știe ce vrea și face tot ce poate pentru a obține acel lucru. Un băiat are o idee vagă și nu prea. Se gândește, se răzgândește și chiar dacă își dă seama, tot nu face mare lucru pentru a intra în posesia acelui lucru. E pasiv, pe când un bărbat este hotărât și activ.2. Un bărbat își planifică viitorul și muncește pentru a crea fundația unei viitoare familii. Un băiat trăiește clipa și planurile lui se învârt în jurul barurilor pe care le va frecventa și unde va merge în week-end sau ce joc va juca după ce îl termină pe actualul.3. Un bărbat caută o femeie inteligentă, care îi oferă sprijin, cu picioarele pe pământ și care are un set de valori bine stabilit atunci când își alege partenera. Un băiat caută să fii hot, amuzantă, lipsită de griji.4. Un bărbat recunoaște o femeie pregătită de relație și va prelua inițiativa pentru a o cunoaște mai bine, pentru a o înțelege. Un băiat nu se va strădui, și dacă o va face, se va lăsa păgubaș în cel mai scurt timp.5. Un bărbat are curajul să discute și subiecte sensibile. E sincer și îi lasă pe ceilalți să știe exact cum stă treaba. Un băiat evită. Ignoră confruntările și evită discuțiile serioase despre sentimentele lui. În loc să gestioneze situația, fuge sau creează scuze pentru a masca faptul că nu-și dorește neapărat o relație.6. Un bărbat știe când să investească și să se implice 100%. Un băiat testează tot timpul marea cu degetul și nu se implică în totalitate pentru că nu știe niciodată dacă e pregătit.(Sursa: www.feminis.ro)