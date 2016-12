Dragoste la prima vedere – ghinion sau noroc?

Ştire online publicată Luni, 31 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Poate este doar o atractie fizica, un schimb de semnale intre barbat si femeie? Si, nu in ultimul rand, cat esti de norocoasa daca pici in plasa unei astfel de... indragostiri?N-am crezut in dragostea la prima vedere, iar filmele - americanii au o predilectie pentru intamplari fericite - mi s-au parut intotdeauna povesti frumoase, dar, ca toate povestile, imposibile. Dar mi s-a intamplat. A venit din senin si nu a plecat nici acum, dupa muuulti ani de convietuire cu… obiectul dragostei. Asadar, de existat exista. Si mai departe?oroc?Noroc, da! Pentru ca ti-ai gasit "printul" din prima, fara sa cauti, fara sa te intrebi daca e cel potrivit... Pur si simplu il vezi si simti o lovitura in moalele capului si, evident, bine-cunoscutii fluturi in stomac.Treci mai departe, dar nu-ti poti lua gandul de la el. Ai vrea sa-l vezi degraba, cat mai curand! Incepi sa te gandesti cum ar fi daca... si-ti faci drum pe-acolo ca sa-l mai vezi o data. Incepi sa te gandesti, daca ai umor, ca e precum in butada aia veche: viitoarea casatorie e 50% aranjata, tu esti de acord! Si incerci sa rezolvi si cealalta jumatate incercand sa-l cuceresti...Ghinion?Din pacate, e si asta o varianta! Poti avea ghinionul ca el sa fie deja insurat. De aici, chiar nu mai exista iesire. Sau poate… dar o sa vedem asta mai spre final.Ghinionul si mai mare e ca el sa nu treaca prin aceleasi "framantari" ca tine. Sa fie doar atras fizic sau pur si simplu sa nu te vada. Pentru ca dragostea la prima vedere nu inseamna neaparat reciprocitate. Tot incercand sa-l cuceresti, vei sfarsi prin a-l enerva. Tot incercand sa-i intri in voie, vei sfarsi prin a-l plictisi. Nefiind nimic de cucerit, barbatii se gandesc instinctiv ca e ceva in neregula cu prada prea usoara.Nici una, nici altaPur si simplu, dragoste la prima vedere din ambele parti. Asta e cel mai frumos lucru care ti se poate intampla. Asta inseamna ca sunteti cu adevarat jumatatile aceluiasi intreg si v-ati gasit.Destinul v-a adus fata in fata pentru ca asa v-a fost scris. Si nu prea aveti cum sa va opuneti, chiar daca unul din voi sau amandoi sunteti deja angajati intr-o relatie mai mult sau mai putin stabila. Daca sunteti singuri, aveti noroc. Daca nu, va fi complicat: remuscari, indoieli, frustrari, tot ce "trebuie" pentru a nu avea liniste nici in vechea, nici in noua dragoste.(sursa:www.femeia.ro)