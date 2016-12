Descoperă ingredientele dragostei

Ştire online publicată Vineri, 04 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

AfrodiziaceleOamenii au consumat dintotdeauna alimentele, plantele si bauturile cele mai ciudate si cu proprietati considerate a fi miraculoase in speranta ca aceste substante magice le vor creste farmecul si puterea de seductie in ochii sexului opus, imbunatatindu-le implicit si performantele sexuale. Bineinteles ca in prezent exista Viagra, insa credintele din strabuni nu dispar cu una cu doua. De aceea, exista inca persoane care considera alimentatia un stimulent pentru apetitul sexual (stridiile si caviarul, urmate de sampanie).Insa cat de adevarate sa fie aceste credinte? Fiecare mit trebuie sa aiba la baza o mica farama de adevar, asadar sa atuncam o privire stiintifica la cele mai populare alimente afrodiziace pentru a verifica daca exista acea farama de adevar pe baza careia sa-si fi castigat acest renume.Fructele de mare: stridiile, caviarul, creveti si alte fructe de mare au fost intotdeauna recunoscute ca si afrodiziace. Din punct de vedere nutritional constituie o adevarata sursa de proteine, fier, zinc si iod.Fierul este esential in producerea hemoglobinei, substanta pigmentata care ajuta globulele rosii sa transporte oxigenul in toate celulele corpului, asigurand o rezistenta mai mare la boli si diminuand riscul anemiei.Zincul este unul dintre cele mai importante elemente ale spermei. Nivelul de zinc din sperma este de 100 de ori mai mare decat cel din sange. In tarile in care populatia se confrunta cu carente de zinc, pubertatea este intarziata si organele sexuale nu se dezvolta normal.Iodul este necesar pentru buna functionare a glandei tiroide. In cazul in care organismul tau produce o cantitate insuficienta de hormoni tiroidieni te vei simti obosit/a, deprimat/a, si lipsit/a de energia necesara pentru a face fata dorintelor sexuale. Asadar trebuie sa ai o glanda tiroida activa.(sursa:www.eva.ro)