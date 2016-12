De ce să faci mai mult sex

Te sfatuim deci sa iei initiativa si sa-ti inviti cat mai des partenerul la tandrete in asternuturi, pentru ca ai de castigat pe multiple planuri. Sexul reduce stresulCand ai mintea si corpul incordate la maximum, o partida buna de sex face cat zece masaje de relaxare. Unde mai pui ca o perosana cu o viata sexuala sanatoasa primeste mai cu seninatate loviturile traiului stresant, au gandirea mai limpede si dorm mai bine, e de parere un grup de cercetatori ai Universitatii scotiene Paisley.Sexul arde caloriiO ora de harjoneala cu iubitul egal o ora de aerobic – poti arde si 200 de kilocalorii. In plus, sangele este mai bine oxigenat datorita respiratiei intense din timpul partidei de amor. Orgasmul alunga durerea de capTe doare capul? Nu lua calmante, ci fa dragoste! In timpul climaxului, oxitocina, hormonul iubirii, este eliberata din plin, iar acest fenomen are un efect analgezic rapid.Sexul iti creste imunitateaSpecialistii americani au ajuns la aceasta concluzie dupa un studiu realizat pe 112 subiecti, femei si barbati, in care s-a masurat nivelul anticorpului imunoglobulina A, ce protejeaza asupra racelii si gripei. Ghici care dintre persoane nici nu mai tineau minte cand au fost ultima data racite? Sexul te face sa arati mai tanaraNu-i o legenda ca, dupa ce face dragoste, femeia arata infloritor - fantana tineretii e intre asternuturi, nu in borcanele cu creme sofisticate. Tot un studiu a dovedit acest fapt, raportand ca dintr-un grup de 3500 de subiecti, femeile care obisnuiau sa faca sex de patru ori pe saptamana aratau cu zece ani mai tinere decat cele mai lenese… la pat.(sursa:www.femeia.ro)