De câte ori pe săptămâna trebuie să faci sex?

Ştire online publicată Luni, 03 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Pusa sub forma unei intrebari, afirmatia de mai sus sigur ti-a fost adresata cel putin o data pana acum. Din discutiile "de interior", reiese ca femeile discuta despre numarul de partide de sex pe care il au saptamanal, in timp ce barbatii vorbesc doar despre sex.Rezultatele studiilor variaza in functie de diverse criterii, insa cel mai important factor il reprezinta varsta. De exemplu, e normal ca cei proaspat casatoriti la varsta de 20 si ceva de ani sa fie mult mai activi decat bunicii lor, care se tem si ca un simplu sarut le-ar putea fractura soldul.La intrebarea "De cate ori trebuie sa faci sex pe saptamana?", raspunsurile difera. Barbatii vor spune un simplu "Da, te rog!", in timp ce femeile se vor gandi mai mult la cate au de facut in acea saptamana si daca le mai ramane timp si pentru alte "activitati".Desi unele doamne ar putea raspunde chiar cu "o data de doua ori pe luna", expertii spun ca fiecare partener din cuplu trebuie sa iti rezerve timp pentru sex. Ai suficient timp sa dormi, sa mananci si sa rezolvi diverse treburi, sigur gasesti cel putin 30 de minute zilnic, momente in care trebuie sa gasesti doar placere.Verdictul in acest caz este clar, pentru o viata sexuala sanatoasa si o relatie de durata, iti sunt recomandate sase zile din sapte in care trebuie sa faci sex!(sursa:www.femina.ro)