Cuvinte pentru cei cu inima frântă!

Ştire online publicată Joi, 22 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Refuza sa-ti oferi timpul si prezenta unor persoane care nu te merita si care nu sunt dispuse sa-ti dea o farama din sufletul lor. Mereu trebuie sa zambesti, chiar si atunci cand inima iti este umpluta de lacrimi. Niciodata nu se stie cand destinul ti-l va scoate in cale pe acel cineva, care se va indragosti de surasul tau!Inainte sa lasi pe cineva sa intre in inima ta, asigura-te ca stii cine esti, ca te iubesti si te respecti pe tine. Chiar daca fostii parteneri te-au facut sa plangi, nu trebuie sa te necajesti. Atunci cand iti va iesi in cale persoana potrivita, vei sti sa apreciezi toate incercarile ei de-a te face sa zambesti in fiecare zi.Tortura pe care si-o poate impune un om e sa ramana langa cineva a carui inima nu-i mai apartine.Fericirea va vindeca orice rana care inca este in sufletul tau. Fii pregatit sa o primesti oricand!Iti vei simti sufletul secat, corpul obosit si mintea confunza doar in clipa in care renunti sa mai crezi in iubire...Viata ta iti apartine, nimeni nu o traieste in locul tau. Pentru ca fiecare lectie o simti pe propria piele, nu ai nevoie ca cineva sa-ti dicteze cum sa-ti traiesti clipele!(sursa:www.e-girl.ro)