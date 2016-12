Cum vă rezolvaţi contradicţiile?

Cum vă rezolvați contradicțiile?

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

In orice cuplu exista comunicare, uneori directa, alteori indirecta. In principiu, un cuplu este format pe baza contradictiei. Cand vorbim de un cuplu ne gandim la un barbat si la o femeie, adica la doua elemente opuse care formeaza un tot unitar. Acest tot poarta numele de cuplu si reprezinta ceva ce prelucreaza ceea ce este diferit la cei doi. Prin urmare, insasi ideea de cuplu are la baza contradictia.Prin urmare, cei doi sunt diferiti. O diferenta care este data din start de trairea in sine a lucrurilor si de structurarea relatiei. Esti cu el pentru ca este barbat iar tu esti femeie. In timp, aceste elemente se estompeaza pentru ca aceasta contradictie nu poate functiona decat daca se asaza intr-un anumit mod, intr-un stil de functionare a cuplului. Un cuplu se intemeieaza pe opozitia ta cu celalalt, pe faptul ca el este diferit, chiar opus iar aceasta opozitie simti ca iti completeaza ceva din tine. Il privesti cumva, vezi in el un barbat care raspunde nevoilor tale.Ca istorie, fiecare este nascut biologic dintr-un tata si o mama, o alta opozitie care continua sa existe. La randul lor, cei doi au pareri opuse despre ceea ce reprezinta masculin si feminin. Prin aceasta opozitie se realizeaza o alta opozitie - relatia masculin - feminin.Mai mult de atat, pentru fiecare lucru fiecare are o parere. Spre exemplu - el vede ca este ok ca lucrurile din camera sa fie ordonate iar ea nu este de aceeasi parere. Se creeaza o opozitie dar vorbim de un singur cuplu si, ca urmare, de o singura casa iar acea casa nu poate fi consecinta ambilor pareri. Prin urmare, mai repede sau mai tarziu se va realiza o atitudine fata de aceasta variabila. Problema in sine nu pare a fi una importanta poate, dar daca se ajunge sa se vorbeasca despre asta am putea sa avem doua variabile:1. Ca o discutie formativa, de tipul "uite ca noi suntem diferiti", ce putem face, o discutie serioasa fara o imlicare emotionala autentica, ci mai mult ca o forma de punere in paranteza a emotiilor.2. Ca o cearta, in care se reproseaza aceste lucruri. In mod normal, o cearta pe o tema gen ordinea in camera este un alt fel de repros. Exemple din cazurile intalnite:nu esti suficient de feminina;nu ai timp niciodata de casa;forma de manifestare a geloziei (dupa modul in care te comporti fata de casa ta, lasi sa se inteleaga ca exista alte case care te intereseaza), etc.Sunt multe modalitati in care aceste discutii, desi la prima vedere par a vorbi despre ceva, ele discuta despre altceva. Ceea ce este sigur este ca, atunci cand un cuplu pleaca de la o problema care nu pare vitala, el vorbeste in esenta despre propria relatie.Mereu in cadrul unei certe sunt integrate elemente de relatie prin care o persoana vorbeste despre ceva care este in ea, apeland puternic la cuvinte aparent banale.(sursa:www.eva.ro)