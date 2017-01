Cum te descurci cu un bărbat gelos?

Ştire online publicată Luni, 14 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Barbati puternici care cad in mrejele ei, femei care nu o inteleg... Gelozia nu a fost nicicand una dintre cele mai logice dintre emotii. Care sunt semnele geloziei si cum te poti descurca cu un barbat atins de ea?De ce sunt gelosi barbatii?Indiferent de forma sub care isi ascund gelozia, cauza este mereu aceeasi: nesiguranta. Se pare ca exista chiar o legatura intre gelozie si infidelitate atunci cand vin in discutie barbatii. Barbatii nu mai stiu excat ce ar trebui sa fie pentru femeia de langa ei: cel puternic sau pe picior de egalitate cu ea? Aceasta incertitudine aduce in prim plan gelozia.Multi dintre ei au probleme cand vine vorba de implicarea serioasa intr-o relatie. Le este frica sa se dedice unei singure persoane - daca nu va merge sau daca il paraseste? Si asa ajung barbatii sa-si impartaseasca emotiile. Pot fi gelosi pe iubitele lor, ba mai mult chiar, pot fi infideli. Ajung sa gandeasca ca daca nu pun toate "fructele" relatiei intr-un singur cos, aceasta va fi in siguranta.Care sunt semnele geloziei? Daca se "invarte" in jurul infidelitatii. Daca isi va vedea parintii ca se inseala reciproc, va creste gandindu-se ca asa fac de obicei partenerii si probabil va face la fel.Daca a fost inselat. Se va intreba la ce bun sa aiba incredere in tine cand si el a fost ranit la randul sau intr-o relatie anterioara.Daca nu are incredere in sine. Daca nu crede ca este foarte important pentru tine atunci se va intreba mereu de ce stai cu el si cat timp vei face acest lucru.Daca esti mai bine platita decat el. Cred ca nu mai este nevoie de explicatii.(sursa:www.eva.ro)