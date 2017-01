Cum să te transformi într-o seducătoare

Sâmbătă, 26 Iulie 2014

Iubeste-te pe tine insati, doamna! Este imposibil sa-i farmeci pe cei din jur si sa iradiezi de frumusete cand esti deprimata, retrasa si n-ai incredere in tine. Daca vrei sa te transformi intr-o seducatoare au­tentica, atunci e musai sa-ti doresti sa intalnesti oameni, sa incerci sa iesi din carapacea in care te-ai ascuns pana acum. Asa ca nu fi timida, fisticita sau plictisita in prezenta strainilor. Fii curioasa! Daca esti introvertita, dar vrei sa scapi de „teama de a fi respinsa“, incearca intr-o dimineata, in drum spre serviciu, sa intri in vorba cu domnul elegant si bine mirositor de langa tine (daca ai norocul sa dai de vreunul).Disperarea nu da bine, asa ca, in loc sa-ti faci sange rau daca vei face o impresie buna sau nu, concentreaza-te si da ce ai tu mai bun. Daca faci eforturi, incearca sa le maschezi; ele vor fi oricum rasplatite.Înca te mai gandesti la replica aia criminala dintr-un film prost, cand ea il intreaba pe el cum prefera ouale la micul dejun? Iarta-ma, dar am impresia ca ori n-ai citit, ori n-ai inteles ce ti-am spus pana acum. Nici o femeie seducatoare nu schimba replici gastronomice, caci e mult mai preocupata de comunicarea la un nivel special, aproape intim. Iti dau un sfat prietenesc: aminteste-ti ce iti spun oamenii; este teribil de flatant pentru unii si, in general, produce surprize placute.Cand iesi cu prietenele, mai rupe-te din cand in cand de grup. Ideea de a fi refuzati in fata unui grup de femei cu ochii atintiti pe ei ii poate dezarma pe potentialii tai admiratori. Dar nici nu juca exagerat rolul unei regine de gheata, izolata. S-ar putea ca, inconstient, sa transmiti niste semnale negative cand, de fapt, tu abia astepti sa fii curtata. Destul de plicticoasa treaba! Roaga-ti prietenele sa-ti spuna (sincer, daca se poate) daca „semnalele“ pe care le transmiti sunt reci, inhibante sau false.Zambeste, stabileste contacte vizuale si saluta dezinvolt. Simplu, nu? Nu baga de seama daca umarul sau coapsa se dezgolesc. E prea ocupata cu privirile pline de subinteles. Isi invita seful la cina in restaurantul lui preferat pentru a face planuri de viitor. Respinsa? Si ce daca? Da din umeri nepasatoare si merge mai departe. O dovada de maturitate, nu crezi? Nu ezita sa flirteze cu un „nimeni“. Mai tarziu i-ar putea deveni partener de afaceri.(sursa:www.elle.ro)