Cum să te descurci cu “fosta”…

Ştire online publicată Marţi, 13 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Odata, el a iubit o alta femeie. Daca au copii, vor pastra legatura. Te vei descurca cu acest trecut, tu, cea din viata lui de acum, cand cealalta e prezenta?Deseori, barbatul de care te indragostesti si cu care incepi o relatie are o fosta sotie si, eventual, copii. Cu siguranta, vei accepta copiii si vei face totul ca si ei sa te placa. Dar, odata cu copiii lui, in viata ta va intra, vrand-nevrand, si “fosta”. Este o situatie in care dificultatile sunt foarte probabile – cum ai putea sa ii faci fata pentru a mentine nealterata relatia cu barbatul iubit?Te poti intelege cu “fosta” lui- Evita sa invaluiesti in legende si povesti romantice fosta lui relatie. In asemenea cazuri, femeile au tendinta sa fie competitive: oare cum arata cealalta, era sau nu o buna gospodina? Este foarte important sa depasesti acest moment. Intreaba-ti partenerul despre fosta lui relatie – ce a mers bine, ce nu.Este foarte probabil sa intelegi, in scurt timp, faptul ca relatia lor a continuat, de la un moment dat, din inertie, de dragul copiilor sau pentru ca le era teama de o schimbare. Astfel, resentimentele tale determinate de competitivitatea cu “fosta” – chiar daca absolut normale – vor scadea in intensitate si chiar vor disparea dupa un timp.- Femeile care intalnesc un barbat care are deja copii trebuie sa inteleaga un lucru foarte simplu: fericirea si starea psihica a barbatului iubit depinde in mare masura de starea de bine a copiilor lui. Iar felul in care te intelegi cu copiii lui si le oferi sentimente de siguranta, depinde, invariabil, de atitudinea fata de mama lor.- Daca incercarile pentru o relatie buna cu fosta lui sotie esueaza, incearca sa fii civilizata. Vedeti-va cat mai rar, fii politicoasa si nu uita care este motivul pentru care trebuie sa o suporti uneori: copiii lui.Cum sa reactionezi atunci cand…… Te simti nesigura pentru ca ei s-au iubit odata. Ce i-ar impiedica sa se indragosteasca din nou unul de celalalt?Pune-te in situatia lor si gandeste-te la barbatii pe care i-ai iubit, dar nu ii mai iubesti. Chiar daca petreci ceva timp cu ei, oare te vei indragosti din nou de ei? Poate ca da sau – mai probabil – poate ca nu.… Te simti amenintata de fosta lui sotie pentru ca este frumoasa/foarte talentata/o gospodina desavarsita.Vorbeste despre aceste temeri cu partenerul tau. El iti va explica, inca o data, care sunt motivele pentru care acum este cu tine si nu cu ea. Daca era formidabila, ar fi ramas langa ea, nu crezi?… Partenerul tau pastreaza legatura cu fosta lui sotie sau cu fostele sotii. Incearca sa iti explici de ce face acest lucru.Daca pastreaza legatura cu fosta sa partenera fara alte implicatii (sexuale, profund afective), inseamna ca este un barbat stapan pe sine, care poate avea relatii de amicitie cu mai multe femei.(sursa:www.avantaje.ro)