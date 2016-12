Cum să simţim energiile care intră în locuinţa noastră

Cum să simțim energiile care intră în locuința noastră

Ştire online publicată Joi, 16 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru a vedea care energii ne influenteaza casa, sa ne gandim pe unde intra energia in cantitati mari. La multe case, in functie de cat de des este folosita usa, energia principala a casei vine prin aceasta “poarta a energiei”. Ca sa aflam ce calitati are aceasta, imaginati-va ce fel de priveliste va intampina cand va apropiati de casa sau apartamentul in care locuiti. Este mult mai eficient daca faceti acest lucru atunci cand sunteti chiar in fata usii.Imaginati-va ca lumina de pe scara blocului unde locuiti nu functioneaza. Este usa apartamentului luminata sau trebuie sa cautati gaura cheii pe intuneric? Daca stati la curte, cum va simtiti cand intrati pe poarta si va apropiati de usa de intrare? Curtea este bine ingrijita sau ar fi cazul sa faceti curatenie generala printre frunzele si buruienile care au napadit gradina?Daca este cazul, instalati un mic bec la intrarea in locuinta pentru a lumina drumul pentru energia care vine spre casa dumneavoastra. Astfel, aceasta va fi atrasa spre casa dvs., in loc sa se duca la vecinul din exemplul de mai sus.Ce va intampina in holul de la intrare? Un intuneric total (cum am avut surpriza sa “vad” in cateva case pe care le-am vizitat), completat poate si de dezordine, sau o atmosfera luminoasa si ordonata? Spatiul este stramt, usile stau inchise, sau energia poate intra nestingherita in casa, aducand prospetime si bucurie celor care locuiesc acolo? Reamintiti-va ca energia este vie. Ca si noi, ea are nevoie de spatiu unde sa se manifeste. Daca de cum intra in casa este sufocata intr-un holisor stramt si intunecos, nu va ezita sa fuga din acea locuinta cu prima ocazie cand usa de la intrare se va deschide.Va rog sa nu va descurajati daca situatia din casa dvs. se potriveste cu exemplele anterioare mai putin fericite. Sunteti pe drumul cel bun! V-ati dat seama unde este problema. Urmatorul (mic) pas inainte este sa faceti o primire cat mai buna acestui oaspete de seama care este energia. Aranjati cu grija exteriorul si interiorul din preajma usii de la intrare. Aduceti lumina si creati cat mai mult spatiu, dupa posibilitati. Faceti curatenie (daca este cazul) si mutati lucrurile de prisos in debara sau in dulap. Plasati o oglinda mare care sa va dea impresia ca spatiul s-a dublat (dar nu imediat in fata usii). Poate aveti un tablou care va place si pe care puteti sa-l aduceti mai aproape de usa.Fiti creativi/e! Energia pozitiva (sheng qi) este creata de lucrurile placute ochiului. Faceti tot ce puteti ca intrarea sa fie primitoare si linistitoare.