Cum sa il faci gelos

Ştire online publicată Miercuri, 12 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Printre numeroasele tactici cu care iti mai poti insufleti relatia, gelozia este una pe care trebuie sa o folosesti cu precautie. Un strop poate fi benefic, dar daca depasesti chiar si putin doza recomandata, acest sentiment se poate transforma intr-o adevarata otrava pentru un cuplu.Daca monotonia a inceput sa isi spuna cuvantul si vrei sa ii pui sangele in miscare iubitului tau, afla cum sa il faci gelos in mod subtil, astfel incat sa isi dea seama ca este in continuare nebun dupa tine!Metode simple prin care sa il faci gelosCand spunem sa il faci gelos, fireste ca nu iti sugeram sa faci ceva care sa ii raneasca sentimentele, ci doar sa ii oferi un impuls care sa ii aminteasca faptul ca esti o femeie dezirabila, pentru care trebuie sa lupte. Poate pentru ca il iubesti atat de mult, ai fost intotdeauna la dispozitia lui si, din aceasta cauza, el a renuntat sa mai faca eforturi pentru a te pastra. Acum, insa, este momentul sa schimbi ceva si sa aprinzi din nou acea flacara care s-a domolit in timp!1. Schimba-ti look-ulCand a fost ultima oara cand ti-ai schimbat tunsoarea sau cand ai iesit in oras doar cu fetele, aratand ca o diva? Faptul ca esti intr-o relatie nu inseamna ca nu mai este nevoie sa arati excelent, dimpotriva. Cumpara-ti cateva haine total diferite ca stil fata de ceea ce purtai pana acum, foloseste un gen de machiaj mai indraznet si ai grija sa te mentii in forma printr-un stil de viata sanatos. Aranjeaza-te in fiecare zi ca si cum ai merge la o sedinta foto si vei vedea ca, in cel mai scurt timp, iubitului tau i se vor reaprinde calcaiele dupa tine. In acelasi timp, va avea brusc revelatia ca, la cat de sexy esti, cineva ar putea sa te "fure" oricand!2. Acorda-i mai putina atentieL-ai obisnuit sa fii acolo 24/24 pentru el? Atunci este foarte probabil ca s-a invatat sa se poarte ca un copil rasfatat, care primeste tot ce isi doreste intr-o clipita. Este timpul sa il faci sa ravneasca putin dupa compania ta si sa o aprecieze mai mult. Arata-i ca nu este centrul universului tau: iesi cu prietenii tai de sex masculin, nu te feri sa interactionezi cu diferiti barbati pe social media si nu mai refuza flirturi nevinovate, care stii ca nu duc nicaieri, dar sunt distractive. In definitiv, nu faci altceva decat sa te bucuri de faptul ca esti tanara si frumoasa!3. Lauda un prietenCu siguranta ai un prieten in preajma care sa se priceapa la ceva mai bine decat iubitul tau. Indiferent despre ce este vorba, ai la indemana un mic truc ca sa il faci gelos pe partenerul tau: lauda-ti prietenul in fata lui. Automat, iubitul tau se va compara cu el si, chiar daca nu va recunoaste niciodata, se vor aprinde in el mici scantei ale geloziei. In fond, ce barbat vrea sa stie ca aleasa lui petrece timp cu un potential rival, care ii este si superior in anumite privinte?4. Nu ii raspunde imediat la telefonUneori, nu le mai dam ocazia jumatatilor noastre sa le fie dor de noi. Daca ii raspunzi la apeluri si SMS-uri imediat, o metoda simpla sa il faci gelos este ca, din cand in cand, sa pui telefonul pe modul silentios si sa te prefaci a fi prea ocupata ca sa vorbesti cu el. Totusi, nu abuza de aceasta strategie, ci aplic-o doar din cand in cand.5. Fii sufletul petreceriiCand mergeti la o petrecere sau va intalniti cu mai multi oameni, fa tot posibilul nu numai sa arati ravastor, dar si sa intretii conversatii cat mai interesante cu toata lumea. Atrage atentia persoanelor din jur, in special a barbatilor. Poti chiar sa faci schimb de numere cu ei si sa pastrezi legatura. Cand va vedea cat interes starnesti, iubitul tau va fi nu numai gelos, dar va intelege si ca ai putea avea orice barbat, dar l-ai ales pe el.Cand te intrebi cum sa il faci gelos pe iubitul tau pentru a mai condimenta putin relatia, tine minte o regula simpla: barbatii doresc cel mai mult ceea ce nu pot avea. Atunci cand te avanti in aceasta directie, insa, ai grija sa iti joci cu maiestrie cartile, astfel incat sa nu ajungi sa il indepartezi de tine si sa nu ii trezesti suspiciuni nefondate. Daca ii demonstrezi ca esti o femeie independenta si sigura pe ea, iti va manca din palma!(sursa:www.divahair.ro)