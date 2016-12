Cum ne-a schimbat internetul viaţa amoroasă

Cum ne-a schimbat internetul viața amoroasă

Ştire online publicată Miercuri, 03 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Avatar, chat, emoticon: noii termeni din vocabularul indra­gos­­titilor. Cum functio­neaza seductia in spatiul virtual si in ce masura ne poate afecta in viata reala?“Sentimentul amoros isi are, ca toate cele omenesti, evolutia si istoria sa, care seamana foarte mult cu evolutia si istoria unei arte. In el se succed stilurile. Fiecare epoca isi are stilul sau de a iubi. In fapt, fiecare generatie modifica permanent, intr-un fel sau altul, regimul erotic al celei antecedente.” Jose Ortega y Gasset spune asta, in Studii despre iubire.Stim deja, din cu totul alte surse – din reviste, de la televizor, de la prieteni, din studiile pe care le intreprind neobositii savanti americani –, ca Internetul ne-a schimbat viata. Cum si-a bagat insa coada acest dracusor miraculos in viata noastra amoroasa? Ne intalnim pe un forum, ne cunoastem pe blog-uri, ne seducem pe e-mail si, in cele din urma, ne inselam cu un alt „avatar” (ca sa nu mai vorbim de razbunarile virtuale…). Etapele par a fi aceleasi, numai ca pe net regulile („stilul”) sunt cu totul altele decat cele din viata reala.SocializareaPrietenii mei au nenumarate conturi pe retele de socializare: Myspace, facebook si altele, in care oamenii intra pentru comunicare (in subsidiar, pentru flirturi, de multe ori nevinovate). Se arata fotografii (ea pe malul marii, in ipostaza romantica, el umflandu-se in pene, cu un tricou destul de mulat), se expun preferinte (muzicale, culinare), preocupari (cititul, plimbarile, clubbing-ul), se schimba mesaje, se leaga prietenii. Posibilitatile sunt infinite. Un suflet-pereche poate fi la un click distanta (in plus, ai avantajul ca nu trebuie sa te ridici de la birou ca sa-l gasesti, nici sa te imbraci sexy si sa mergi la club).Din punct de vedere social, lucrurile stau simplu: nu mai avem timp pentru cautari, alergam dupa eficienta maxima, suntem sclavii noilor tehnologii si-n materie de amor. Pana si butonul de cautare poarta precizarea „rapida”. Cum stau lucrurile din punct de vedere psihologic ne explica Daniela Luca, psihanalist: „Jocul seductiei, cu scenariile fantasmatice prezente in el, este mult mai simplu, din cate ne dam seama, in «invizibil», in virtual. Libertatea de a refuza/primi un cuvant, o idee, un mesaj, o imagine, o invitatie, un proiect este mai mare, nu se izbeste de «roca realitatii», permite un spatiu de miscare, amplifica dorinta, satisface uneori instant sau, dimpotriva, amana pana la contactul cu realul celalalt”.(sursa:www.elle.ro)