Cum îţi poţi aprecia partenerul?

Cum îți poți aprecia partenerul?

Ştire online publicată Miercuri, 16 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Baietii nu se asteapta sa primeasca un buchet mare de flori sau cereri in casatorie, cu atat mai putin sa vii sa-l salvezi galopand pe un cal alb. Din cand in cand insa, adu-ti aminte ca cel de alaturi este cel langa care vrei sa fii. Ofera-i tot ce-ti sta in putinta pentru a-i arata iubirea ta. Sa stii ca nu e nevoie de gesturi monumentale.Nu uita sa-i spui un Multumesc! sincer atunci cand te ajuta, iti face o favoare sau prin faptul ca este doar alaturi de tine, oferindu-ti sprijin;Este om. Oricine greseste. Nu despica firul in patru si nu-l judeca prea dur, pentru ca, pana la urma, sunteti o echipa si trebuie sa mergeti inainte cu zambetul pe buze, nu cu lacrimi in ochi.Nu este suficient doar sa mergi cu el tinandu-l de mana. Nu uita ca si barbatilor le place sa fie in centrul atentiei. Fa-l sa se simta special!Chiar daca stii ca nu are dreptate, este de datoria ta ca, atunci cand situatia o cere, sa-i iei apararea, sa stie si sa vada ca, indiferent de situatie, tu vei fi acolo sa-l sprijini in ochii tuturor.Orice barbat adevarat va primi satisfacut un compliment bine plasat, asa ca fii darnica.Fa-l sa se simta deosebit. Nu o fi el Brad Pitt, dar nici tu nu esti Angelina Jolie. In ochii tai, el trebuie sa fie cel mai dorit barbat din lume, iar in ochii lui, tu trebuie sa fii cea mai frumoasa femeie de pe Pamant.(sursa:www.egirl.ro)