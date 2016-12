Cum îţi pierzi partenerul în fiecare zi - Bărbatii buni şi criza vârstei a doua

Cum îți pierzi partenerul în fiecare zi - Bărbatii buni și criza vârstei a doua

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Asa-zisa criza a varstei a doua nu este un moft. Este o revolta, o refulare a unor frustrari create de stereotipul barbatului bun, al sotului iubitor, care se da peste cap pentru a-i face pe plac partenerei.Este criza barbatului care s-a straduit din rasputeri sa fie responsabil, punctual, sa fie stalpul familiei si sa le faca pe toate perfect. A barbatului care nu a stat sa se intrebe, timp de ani de zile, ce l-ar face pe el fericit. Este barbatul care a crezut ca menirea lui este sa o faca pe ea fericita.Acest barbat nu s-a trezit intr-o buna zi si si-a propus sa lase balta tot ce a construit dintr-un simplu moft. Este barbatul caruia i s-a spus cum sa trateze o femeie si i s-a spus ca trebuie sa o faca fericita. Si a incercat din rasputeri sa fie un partener bun. Insa incercarea asta de a fi bun pentru ea a dus, in cele din urma, la destramarea relatiei, pentru ca a uitat ce e bine pentru el.Incurajeaza-ti partenerul sa se analizeze, sa aiba propria perspectivaNu inseamna ca nu esti om bun sau ca nu iti respecti partenera daca nu esti de acord cu toate opiniile ei. Multi barbati ajung sa isi anuleze propriile opinii pentru a-i face pe plac partenerei. Poate ca e vorba despre alegerea unei destinatii pentru vacanta sau cum petrec timpul liber in cuplu. Sunt barbati care cred ca a fi un partener bun inseamna sa te conformezi, iar la inceputul relatiei, astfel de compromisuri nu-i deranjau prea tare. Au cedat constant, din ce in ce mai mult, pana cand au ajuns sa nu mai stie cine sunt. N-au observat la inceput, insa pe masura ce timpul trecea, viata pe care o duceau reflecta din ce in ce mai putin ceea ce-si doreau. Si au facut greseala sa taca in continuare. Nu pentru ca nu stiau sa-si exprime sentimentele, ci pentru ca nu considerau ca e bine sa ii spuna partenerei ca situatia nu e atat de roz, ca au probleme.Credeau ca a fi un partener exemplar insemna sa stranga din dinti si sa fie stalpul de rezistenta al relatiei. Asa ca au tacut pana cand compromisurile i-au sufocat pur si simplu. Si-atunci au rabufnit, in opinia partenerei, din senin. Au devenit “altcineva” in ochii partenerei cand, de fapt, nu au facut altceva decat sa renunte la masca de partener ideal pe care au purtat-o atatia ani.(sursa:www.feminis.ro)