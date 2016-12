Cum dormiţi, aşa vă iubiţi

Cum dormiți, așa vă iubiți

Vineri, 20 Iunie 2014

Pozitiile de mai jos sunt, in mare, bazate pe studiile unui psihiatru din California, Mark Gouston. Dupa cum admite chiar el, aceste pozitii nu sunt indicatori foarte precisi ai stadiului unei relatii, dar iti pot oferi unele indicii.Lingura din dragoste. Pozitia clasica de "tineri casatoriti": indragostiti, dar tot dornici de a fi cat mai aproape fizic. Unul dintre ei este intins pe o parte, celalalt il imbratiseaza de la spate, tragandu-l cat mai aproape cu bratul incolacit in jurul taliei. Foarte putine cupluri se imbratiseaza sau adopta aceasta pozitie in somn daca cei doi sunt frustrati din punct de vedere sexual sau au resentimente unul fata de altul. (Partenerul care nu este prea dornic de sex se va teme ca orice gest de afectiune va fi interpretat ca o invitatie, celalalt intelege ca orice mangaiere ii este respinsa si nici nu mai incearca.)Luna de miere. Ridicol de romantica (desi multi ar adauga si claustrofobica), aceasta este pozitia unor tinerei care fac dragoste in luna de miere (partea cu nu-mi-vine-sa-cred-ca-te-am-gasit). Imbratisarea cu tot corpul - fata in fata, cu fiecare parte atingandu-li-se - trimite trei semnale: dorinta de a intra in legatura unul cu celalalt la toate nivelurile, nevoia de asigurari (prin strangerea posesiva in brate, care sa-l impiedice pe celalalt sa fuga) si o totala devotiune fata de celalalt, dar si fata de relatia dintre ei.Da, totul se poate termina in lacrimi, dar in acest moment visam la o casuta cu gardulet alb si la o duzina de copii.Fund in fundStudiile arata ca este mult mai confortabil sa dormi singur si totusi exista destui adepti ai bucuriei de a dormi impreuna cu cel drag. Iata un compromis foarte bun. Sunteti intinsi pe o parte, fiecare cu jumatatea sa de pat, avand o multime de loc sa va foiti in timpul somnului, dar fundurile vi se ating. Cuplurile care dorm astfel sunt intr-o forma excelenta: este foarte important ca pastrati contactul unul cu celalalt chiar si cand sunteti inconstienti si inca spate in spate! Treji fiind, sunteti cel mai probabil foarte afectuosi si nu va temeti de intimitate.Distanta periculoasa. Sunteti cu spatele unul la altul, la marginile patului. Unul sau amandoi tineti bratele in jurul trupului, formand o bariera partiala. Nu numai ca va protejati din punct de vedere emotional acoperindu-va literalmente inima, dar reduceti astfel si probabilitatea atingerii celuilalt din greseala in timpul somnului. Aceasta este pozitia tipica "post-cearta". Daca ati inceput sa dormiti asa permanent, e un semnal de alarma. Foarte mult spatiu intre voi atunci cand dormiti se traduce, de regula, prin distantarea sentimentala si cand nu dormiti. (sursa:www.eva.ro)