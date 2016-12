Culoarea care ajuta la imbunatatirea vietii sexuale. Iata si alte trucuri care iti vor stimula libidoul

Decorul dormitorului poate avea un impact imens asupra vietii sexuale. Studii recente au aratat ca persoanele care au un dormitor in nuante de violet au o viata sexuala mult mai activa decat cele care au folosit alte culori pentru decorul dormitorului.O cercetare recenta a oamenilor de stiinta britanici a demonstrat ca un impact major asupra vietii sexuale il are si iluminarea acestuia. Iata si alte trucuri descoperite de cercetatori care te ajuta sa creezi in dormitor o atmosfera intima, care sa iti stimuleze libidoul:1. Muta televizorul din dormitorPrivitul la televizor inainte de culcare poate perturba somnul, dar si viata sexuala, sustin cercetatorii. Asadar, renunta la televizorul din dormitor si incearca sa iti concentrezi atentia asupra partenerului, fara sa ai parte de alte distrageri.2. Schimba iluminarea in dormitorLuminile fluorescente nu te ajuta sa ai o stare de spirit mai buna, asa ca ar fi cel mai bine sa schimbi becurile din camera cu tonuri mai calde, care sa te ajute sa te relaxezi si sa creeze o atmosfera mai intima in dormitor.3. Nu tine fotografii cu intreaga familie in dormitorCu siguranta portretele de familie sunt foarte importante pentru tine, insa cu siguranta nu ti-ai dori ca mama ta sa fie cu ochii pe tine in momentele intime cu partenerul. Pune mai bine aceste fotografii pretioase in camera de zi, la loc de cinste.4. Nu lucra in dormitorMulte persoane tin in pat smartphone-urile si laptopurile chiar daca nu au stricta nevoie de ele. Cercetatorii au demonstrat ca acestea atrag atentia si creeaza dependenta, astfel ca intotdeauna vei gasi ceva de lucru. Renunta sa tii aceste dispozitive in dormitor, pentru a te putea dedica in totalitate partenerului tau.5. Schimba lenjeria de patTesaturile cu un aspect luxos, in nuante profunde, precum violetul, ajuta la stimularea sentimenteor de seductie si atractie. Evita sa alegi pentru dormitor insa nuante de roz sau cele florale, care sunt prea feminine pentru a duce la o inspiratie sexuala maxima, mai ales pentru barbati.(sursa:www.timp-liber.ro)