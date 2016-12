Crezi că te înşală?

Crezi că te înșală?

Marţi, 02 Septembrie 2014

Gratie Internetului, barbatii au si mai multe posibilitati de a calca stramb. Scandalurile sexuale care ies pe portile Hollywoodului sunt varfurile extreme, dar adevarul e ca aproape o treime dintre tipi a avut o aventura in timpul unei relatii stabile. Crezi ca si iubitul tau face parte din aceasta categorie? Citeste articolul nostru pentru a afla care sunt semnalele de alarma!De ce barbatii casatoriti nu adorm imediat dupa ce fac sex? Raspuns: pentru ca dupa aceea trebuie sa ajunga acasa. Femeile care nu s-au confruntat cu o asemenea situatie rad cand aud acest banc misogin, celelalte au insa deja o mina crispata. Multe dintre ele sufera de gelozie si au toate motivele: conform unui sondaj realizat de agentia matrimoniala Parship, 30% dintre barbati si-au inselat cel putin o data partenera, si unii dintre ei o mai fac si acum. Barbatii care calca stramb au, de obicei, trei sau patru aventuri in viata. Iar cand vorbim desprea aventuri, ne referim atat la cele de o noapte, care adesea sunt repede uitate, cat si de cazuri in care vietile celor doi parteneri se complica foarte mult, iar cel care insala are o relatie paralela, de lunga durata.Daca barbatii isi doresc sa insele in ziua de azi, este simplu pentru ei sa o faca. Internetul ofera posibilitatea unei infidelitati la orice ora din zi sau din seara. Tot ce avea loc in trecut in cluburi, la locul de munca sau in vacante, se petrece acum in spatiul virtual. Aproximativ 40% dintre cei care insala aleg site-uri matrimoniale, unde stiu sigur ca afla femei interesate de acelasi lucru ca si ei. Pentru barbati, ele sunt un fel de Paradis, in care Eva nu mai este singura femeie pe care o au la dispozitie. Ei pot alege tipa dorita dintr-un catalog in care aceasta se prezinta in cele mai mici detalii: slaba, adora sexul oral, locuieste intr-o mansarda centrala... Este tot ce si-ar putea ei dori sa auda. Mai multa variatiune nu gasesti nicaieri. „Barbatii care nu mai sunt satisfacuti din punct de vedere sexual de relatia pe care o au vor ceda la prima tentatie care le iese in cale", spune terapeuta Andrea Bräu. „Ei se arunca intr-o aventura ca niste piloti kamikaze, fara sa se gandeasca la consecinte. O femeie nu ar fi atat de nechibzuita", completeaza psiholoaga Herringer. Iar doua treimi dintre aceste escapade au loc din cauza mediului online.(sursa:www.e-joy.ro)