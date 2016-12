Condimente care-l fac să te dorească nespus de mult

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Intrati in bucatarie si o sa descoperiti condimente care dau savaoare preparatelor si clipelor petrecute in doi. Iata care sunt cele mai cunoscute condimente cu puteri afrodisiace:Busuioc. Este recunoscut pentru parfumul lui foarte senzual si seducator, care nu poate trece neobservat. Se foloseste la fripturi, ciorbe si alte preparate culinare.Ghimbirul . A fost folosit pe post de afrodiziac dintotdeauna, mai ales in tarile asiatice si arabe. Cu o aroma inconfundabila, el a insotit mii de povesti de iubire nu numai in aceste zone, pentru ca faima i s-a raspandit usor.. Il poti folosi cu succes la prepararea diferitelor sosuri, cum ar fi vinegreta. De asemenea, poate fi macinat si introdus in compozitia aluatului de biscuiti sau la prepararea altor deserturi.Te poate ajuta si in pregatirea unei creme sau a produselor de patiserie.Scortisoara este unul dintre cele mai vechi si mai folosite condimente. In Antichitate, gustul si aroma ei erau cautate si pretuite datorita uleiurilor care trezesc usor simturile. Se spune ca in Egiptul Antic era mai pretioasa chiar si decat aurul si este deseori mentionata in Biblie. Acum o folosimin special pentru preparea dulciurilor.Cuisoarele sunt mugurii uscati ai florii arborelui de cuisoare. Chinezii cunosteau efectele afrodiziace inca de acum doua milenii, iar inaltii demnitari le mestecau inainte de a vorbi cu suveranii lor, pentru ca respiratia lor capata un miros frumos. Cuisoarele au o aroma speciala, iute, putin uleioasa si cu gust fin. Asa ca, daca vrei sa-i faci o surpriza iubitului tau, adauga cu incredere cuisoare la sosuri, ciorbe, friptura , prajituri, vin fiert sau ceaiuri.Telina . Traditia spune ca telina are puterea de a ajuta barbatul sa se bucure de performante sexuale de invidiat. Cel mai puternic afrodiziac de la noi este sucul din radacina de telina, despre care se crede ca are efecte imediate.(sursa:www.lyla.ro)