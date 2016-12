Comoditatea - duşmanul unei relaţii reuşite

Comoditatea - dușmanul unei relații reușite

Desi pare inofensiva, comoditatea poate deveni cel mai aprig dusman al relatiei tale de dragoste. Iesiti de sub vraja ei si veti fi fericiti mult timp!Cercetatorii britanici au ajuns la concluzia ca iubirea are un nou dusman in ultima vreme, si de data aceasta nu e vorba despre lipsa comunicarii.Se pare ca cea care intervine negativ in relatiile de iubire dupa o anumita perioada de convietuire este comoditatea fiecaruia dintre cei doi parteneri.Sigur ca nu mai putem vorbi despre acei "fluturasi in stomac" de la inceput, dar aceasta comoditate se transforma cu repeziciune in... plictiseala.Nu va mai spuneti bancuri, nu mai iesiti in oras, nu mai planuiti nicio excursie palpitanta... Si, de parca n-ar fi de-ajuns, tu te-ai hotarat ca dormi mai bine singura si in fiecare seara iti iei cuminte perna preferata si mergi sa dormi intr-un alt pat.Nu e de mirare ca va e tot mai greu sa gasiti puncte comune. Din fericire, e usor sa redeveniti cuplul amuzant de altadata. Iata cum:Nu refuzati nicio invitatiePentru ca ati intrat in aceasta zona de confort ademenitoare, dar deloc benefica iubirii, preferati sa ramaneti acasa si sa va plictisiti impreuna, vizionand un film.Totusi, e dovedit stiintific ca iesirile in grup revitalizeaza relatiile de cuplu, asa ca imbraca o rochie adorabila, adopta un machiaj natural si trage-l de maneca pe iubitul tau sa iesiti in oras.Faceti totul in echipaDupa o vreme, esti tentata sa te ocupi singura de tot, chiar si de planuirea noilor achizitii de electrocasnice, fara de care nu mai puteti "respira". Nu-l exclude insa pe iubitul tau din viata voastra de cuplu si arata-i ca parerea lui e importanta, chiar si atunci cand iti cumperi o masina de spalat.Reinvie cheful de alintAcum ceva vreme iti venea pur si simplu sa-l mananci din priviri si nu ezitai sa-ti manifesti afectiunea. In prezent, nu va mai bucurati de asemenea "izbucniri" dragalase, pentru ca sunteti ocupati sa dezbateti subiecte serioase, cum ar fi jurnalul de stiri sau ultimele facturi. Ar fi o idee buna sa-l provoci din cand in cand la joaca in doi: gadilat, sarutari, imbratisari si alte astfel de "delicii".(sursa:www.cosmopolitan.ro)