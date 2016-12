Cele şapte certuri care te aşteaptă în orice relaţie

Cele șapte certuri care te așteaptă în orice relație

Ştire online publicată Miercuri, 21 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu, nu esti singura care se cearta cu iubitul din cauzele cele mai stupide... Toate am trecut prin asta, dar a venit momentul sa se termine odata cu aceste dispute! Iata cum le poti "matura" din relatia ta.Cearta de la petrecereE 4 dimineata si plangi in fata blocului verisorului tau, in timp ce iubitul a ramas la petrecere tunand si fulgerand.Iti suna cumva familiar? Aceasta este, de cele mai multe ori, prima din seria "certurilor serioase" si, in mod ciudat, se declanseaza din cele mai stupide motive.Asta se intampla pentru ca alcoolul modifica perceptia asupra mediului si a celor care te inconjoara si-ti da curaj sa spui sau sa faci lucruri pe care mai apoi le vei regreta.Cum o preintampini. Cum simti ca ti se urca alcoolul la cap, opreste-te si treci pe apa sau asigura-te ca te afli in cea mai buna stare, pentru ca acele cocktail-uri iti vor acutiza sentimentele.Cearta "N-am avut orgasm"La inceput, pana ce ajungi sa-i cunosti corpul si sa stii cum poti obtine ceea ce doresti, e normal sa te mai lovesti de cateva "hopuri", dar nu dispera - in cateva saptamani, totul va merge struna.In cazul in care ai avansat la un alt nivel al relatiei - te-ai mutat cu el, de exemplu - si tot nu merge bine la capitolul sex, se impune sa iei masuri.Cum o preintampini. Ai rabdare, fii sincera, discuta cu el si incearca o gramada de pozitii. In primul si-n primul rand, nu-l speria, nu da ultimatumuri si nu-l respinge - nu vei obtine nimic altceva decat o despartire sigura. Cumpara-i carti, vedeti impreuna filme pentru adulti si uita de rusine - relatia ta e mai importanta.Cearta despre fostiFostul e prieten pe Facebook, posteaza din cand in cand pe Wall-ul tau si va comentati reciproc posturile? Sau poate e invers - iubitul tau face asta cu fosta? In ambele cazuri, e posibil sa apara neintelegeri intre voi si o lunga serie de certuri, determinate de nesiguranta pe care o resimtiti in legatura cu relatia voastra.Cum o preintampini. Concentrati-va pe sentimentele care va leaga si discutati deschis despre trecut. Daca fostul s-a transformat in amic, nu are rost sa tai legatura doar pentru ca iubitul trece printr-o criza de gelozie.Cearta pe probleme de mobilierImagineaza-ti cum isi mobilau taranii casele in vechime... Le mestereau singuri, asa ca nu aveau parte de certurile interminabile si incisive pe motiv de buget, design sau amplasament. Dar astazi avem atatea optiuni, toate atat de tentante, incat nu stim ce sa alegem si ne simtim bulversati si frustrati."Cu toate ca suna ciudat, cu cat avem mai multe variante, cu atat suntem mai confuzi cand vine vorba de cumparat «masuta perfecta de cafea» - iar confuzia duce la stres si nervozitate", explica Scott Harris, life coach.Cum o preintampini. Vorbiti in mai multe randuri despre ce tip de mobila va doriti, ce buget aveti, faceti un research si stabiliti unde o sa fie asezata fiecare piesa de mobilier... Abia apoi duceti-va la cumparaturi.(sursa:www.cosmopolitan.ro)