Cele mai întâlnite mituri despre sufletul pereche

Ştire online publicată Luni, 16 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Tot ceea ce știai despre sufletul pereche urmează a fi demontat. Atenție, asta nu înseamnă că dragostea adevărată nu există! Înseamnă doar că filmele sau serialele TV ne induc o imagine greșită a acestui concept, scrie elle.ro.Concepția că fiecare om din lume are un suflet pereche are slabe șanse să fie adevărată, iar argumentele sunt greu de demontat. O mulțime de oameni nu cred în conceptul de suflete pereche, așa că nici nu caută acest lucru. Așadar, îți vei găsi „sufletul pereche” doar dacă crezi în acest concept și doar dacă îl cauți și îndeplinește majoritatea criteriilor pe care le ai tu - mai bine zis, tu îl faci să fie sufletul tău pereche, tu îi oferi această calitate.Un alt mit despre sufletul pereche este concepția greșită că, dacă nu îl găsești, nu vei avea parte de dragoste, cel puțin de dragoste adevărată, toată viața ta. Această concepție conduce către un soi de disperare și de deznădejde în cazul în care nu reușești să îți găsești așa-zisul „ales”. Dragostea există, în viețile tuturor oamenilor, dacă sunt norocoși. Și chiar dacă nu consideri că partenerul cu care te afli într-o relație fericită nu este „sufletul tău pereche”, asta nu înseamnă că el nu te iubește sau că nu ai parte de dragoste sau că nu aveți o conexiune profundă.Filmele de la Hollywood se pricep foarte bine în a crea aceste povești frumoase de dragoste, în care cei doi se văd, se îndrăgostesc instantaneu și rămân împreună pentru toată viața. Așadar, te poți simți destul de prost când vei constata că acest lucru „magic” nu ți se întâmplă. Îndrăgostirea poate dura chiar și ani de zile, așa că nu renunța la o persoană pe care o placi, sau despre care crezi că are potențial, doar pentru că nu v-ați îndrăgostit nebunește în prima clipă în care v-ați văzut.Acesta este, probabil, unul dintre cele mai periculoase mituri pe care ai putea să le crezi despre relația cu sufletul pereche. Asta pentru că este total neadevărat. Orice relație necesită efort și multă muncă pentru a putea să se desfășoare în bune condiții.De fapt, este tocmai invers. Relațiile cu „sufletul pereche” au tendința să dureze chiar mai puțin decât relațiile „obișnuite”, din simplul motiv că sunt pline de intensitate și, deseori, de scântei. Sufletele pereche sunt împreună doar atâta timp cât au ceva de învățat unul de la celălalt. De asemenea, dacă te afli într-o relație și ești convinsă că partenerul tău este „sufletul tău pereche”, asta nu înseamnă că ar trebui să rămâi în acea relație doar pentru acest motiv, dacă lucrurile nu sunt în regulă.