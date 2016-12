Cele mai importante faze ale vieţii în doi

Cele mai importante faze ale vieții în doi

Ştire online publicată Vineri, 25 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Care sunt problemele ce pot aparea in diversele etape ale relatiei tale amoroase si cum le rezolvi?O perioada magica, in care singurul lucru pe care ti-l doresti este sa fii impreuna cu partenerul. Diferentele sunt ignorate si deveniti o singura persoana. Daca va despartiti, chiar si pentru putin timp, sunteti deprimati si incercati sa va reintalniti cat mai curand.Probleme frecventeUnul dintre parteneri se teme sa nu-si piarda identitatea. Crezi ca certurile sunt o amenintare pentru iubirea voastra si, de aceea, le eviti. Rational, intelegi ca e posibil sa apara o discutie mai aprinsa intre voi, dar nu vrei sa treci printr-o astfel de experienta.Cum le rezolvatiBucura-te de “nebunia” inceputului, dar retine si partea buna a disputelor avute, care pot aduce clarificari in relatia voastra. Din discutii aprinse sau chiar din certuri va puteti descoperi dorintele reciproce. Cand “fuziunea” dispare, dragostea nu se sfarseste, ci evolueaza.Dorintele sexuale ajung la un nivel controlabil. Partenerii devin atenti si la ceea ce se intampla dincolo de peretii dormitorului. O locuinta numai pentru ei devine o noua modalitate de a-si exprima dragostea.Atentie! Certurile aparent minore pot ascunde probleme mai importante. De exemplu, reprosul sau: “Toata ziua te uiti la emisiunea asta enervanta!” poate fi nu numai dorinta de a vedea meciul de pe un alt canal, dar si faptul ca este gelos pe fostul tau prieten, care, intamplator, seamana cu prezentatorul emisiunii tale preferate!Cuplurile folosesc sentimentul de siguranta castigat in decursul relatiei pentru a se lansa in proiecte noi: o schimbare de cariera, un curs de perfectionare etc. Desi initiat de unul dintre parteneri, proiectul se bucura de sprijinul celuilalt sau este unul comun: cel mai frecvent, decizia de a avea copii.Probleme frecventeUnul dintre parteneri se maturizeaza, iar celalalt – nu. Un partener poate fi atat de absorbit de proiect, incat il neglijeaza pe celalalt. Poate interveni plictiseala pe plan sexual, iar noile cunostinte pe care le faceti pot deveni o amenintare la adresa relatiei.(continuarea pe www.avantaje.ro)