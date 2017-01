Cele mai grele momente din viaţa de cuplu

Cele mai grele momente din viața de cuplu

Ştire online publicată Luni, 13 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Uneori, chiar si cele mai solide si mai armonioase cupluri pot sa treaca prin momente de fragilitate si mare tensiune. De aici poti afla cateva situatii de acest fel si cum sa treci de ele.Sunteti un cuplu sudat, ati trecut de primii pasi, de incercarile de cunoastere si acomodare reciproca. Ati invatat sa traiti cu obiceiurile enervante ale celuilalt si ati aflat din proprie experienta ce inseamna a fi parinte. Aveti o istorie comuna de cel putin zece ani, asa ca vi se pare ca ce a fost mai greu a trecut si ca urmeaza doar perioade de liniste si armonie.Dar lucrurile nu stau chiar asa. Nici o relatie nu poate ramane in acelasi stadiu, pentru ca trebuie sa se adapteze la schimbarile care intervin in viata partenerilor sau a cuplului. Unele dintre aceste schimbari trec aproape neobservate, altele insa pot cauza adevarate “cutremure”, cu consecinte dezastruoase.De aceea, ne-am oprit la trei dintre cele mai periculoase momente de criza ale unui cuplu pentru a intelege ce se intampla si ce este de facut.Momentul I. O zi de nastere cu schimbarea prefixuluiCe inseamna numai un an in plus? Destul de mult, daca este egal cu implinirea varstei de 30 sau 40 de ani. Iti spui ca totul e la fel ca inainte, insa este un moment de cumpana si de bilant care poate aduce mari framantari.Momentul II. Decesul unui parinteDesi este un moment inevitabil, niciodata nu suntem pregatiti pentru asa ceva.Pentru Lidia (35 de ani), decesul tatalui, ca urmare a unui atac de cord, a insemnat inceputul unei perioade dificile pentru relatia cu sotul ei. “George e un foarte bun organizator si atunci ne-a fost de mare ajutor, mie si mamei”, spune ea. Dar in perioada urmatoare, cand Lidia suferea dupa tatal ei, aceeasi calitate a lui George a facut-o sa se indeparteze de el. “George e convins ca poate gasi solutii practice pentru orice problema.(sursa:www.avantaje.ro)