Cele mai grave probleme din viaţa de cuplu şi rezolvarea lor

Cele mai grave probleme din viața de cuplu și rezolvarea lor

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Neintelegerile care apar intr-un cuplu sunt numeroase, dar numai cei care le infrunta si discuta despre ele pot sa le rezolve.Cea mai mica problema ivita nu trebuie in niciun caz amanata, ci abordata si analizata imediat.Iata care sunt problemele care intervin cel mai frecvent in viata comuna, dar si solutiile pentru a va salva cuplul aflat in impas.Foarte importanta, comunicarea este scheletul unei relatii.Nu incepeti o discutie serioasa in timp ce va verificati mailul sau va schimbati statutul pe Facebook!Solutie: Pregatiti terenul, inchideti mobilele, televizorul, asigurati-va ca cei mici s-au culcat…toate astea va vor permite sa va rupeti de lumea exterioara si sa va concentrati doar pe ceea ce trebuie, fara sa fiti deranjati.Daca va este imposibil sa comunicati fara sa tipati, mergeti la un restaurant sau intr-un loc public unde va veti simti stanjeniti sa ridicati tonul de fata cu necunoscuti.De asemenea, este important sa respectati cateva reguli: nu vorbiti decat atunci cand celalalt termina ce are de spus, nu il intrerupeti la mijlocul propozitiei, nu folositi pronumele „tu” cu un ton acuzator, nu insultati…Aici este vorba despre respectul pe care fiecare trebuie sa-l aiba fata de celalalt, indiferent de circumstante.Problemele in ceea ce priveste banii pot sa inceapa inca din primele luni de relatie, apoi sa se agraveze pe masura trecerii timpului.Daca acestea persista, viata de cuplu se poate transforma intr-un adevarat cosmar care poate fi cauza separarii.Solutie: Fii cinstita cu privire la situatia ta financiara, deoarece asta te va impiedica ulterior sa cazi in propria capcana si te va ajuta sa eviti multe probleme.Fii clara, adu documente financiare, iar aici intra bonuri de casa, un raport recent al creditului bancar, cheltuieli si investitii in casa etc.Asta va va ajuta mai usor sa va dati seama unde puteti face economii,iar apoi sa luati impreuna masurile pentru a reorganiza bugetul.(sursa:lyla.ro)