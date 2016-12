Cele mai frumoase jocuri erotice în cuplu

Ştire online publicată Joi, 10 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Jocurile erotice n-ar trebui sa lipseasca din viata sexuala a nici unui cuplu. Sunt simple, distractive si descopera placeri nebanuite pentru ambii parteneri. Iata propunerile lui Pam Spurr, autoarea cartii "Naughty Tricks & Sexy Tips: A Couple's Guide to Uninhibited Erotic Pleasure":Adevar sau provocareGanditi-va la cinci provocari fierbinti - orice va trece prin cap, incepand de la un outfit sexy sau recrearea unei scene erotice dintr-un film, pana la o pozitie demna de Kama Sutra. Faceti cate un biletel cu fiecare dintre ele si puneti-le intr-un bol. Apoi fiecare dintre voi il va intreba pe celalalt ceva indraznet, de exemplu: "Care este locul cel mai neobisnuit in care ai facut sau vrei sa faci sex?". Cine nu raspunde la intrebarea care i se pune, trebuie sa extraga un biletel si sa faca ce scrie in el.Pedepse dulciPregateste un arsenal de alimente cu care poti scrie pe corpul iubitului: frisca in tub, sos de ciocolata/ caramel, miere, sirop de fructe etc. Spune-i iubitului sa stea cu ochii inchisi si scrie pe trupul lui, unde vrei tu, un cuvant sexy. Daca il ghiceste, il vei rasfata lingand si sarutand cuvantul pe care l-ai scris. Daca nu ghiceste, primeste pedeapsa de a schimba locul cu tine.Dorinte ascunseNu toata lumea poate cu usurinta sa-si impartaseasca dorintele sexuale. E mult mai simplu sa le scrie! Asadar, scrieti fiecare pe cate o hartie o fantezie erotica pe care ati vrut dintodeauna sa o incercati. Faceti schimb de coli. Pe rand, fiecare dintre voi va citi fantezia celuilalt si va incerca s-o indeplineasca. Va fi ca si cum partenerul ti-a ghicit cele mai ascunse si vinovate ganduri.Poker pe dezbracateNu l-ai incercat inca? E distractiv si sexy! Nu e ca si cum te-ai dezbraca in fata unor necunoscuti. Esti doar tu si iubitul tau. Cel care pierde da jos tot, iar cel care castiga vede tot. Puteti puteti incerca orice alt joc de carti, sau chiar sah sau monopoly. Odata ce unul dintre voi a ajuns complet dezbracat, partida de sex poate incepe cu pozitia pe care o alege castigatorul.Pipaiala "pe ne-ve"Leaga-ti partenerul la ochi cu o esarfa si atinge-l cu o parte a corpului tau: buze, varful nasului, sfarcuri, degete, palma etc. El trebuie sa ghiceasca cu ce anume l-ai atins. Daca nu reuseste din prima, mai atinge-l o data sau da-i niste indicii. Dupa ce ghiceste, castiga dreptul de a fi mangaiat/ sarutat/ stimulat cu acea parte a corpului.(sursa:www.femeia.ro)