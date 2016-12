Cele 10 porunci ale primei întâlniri cu un bărbat

Ştire online publicată Luni, 19 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vremurile s-au schimbat in ultimele decade. Nu ne mai ducem la o intalnire cu intentia exclusiva de a ne casatori. Unii o facem doar de dragul de-a o face, altii pentru a cunoaste posibili parteneri, altii pentru experienta si altii.. ei bine, de ce sa nu recunoastem, doar pentru a avea parte de putina actiune, fie ca sunt singuri sau casatoriti.Potrivit statisticilor, nu mai putin de 30% dintre oameni se gandesc deja la sex inca de la prima intalnire. Acestea fiind spuse, ne vom rezuma insa la ceea ce se presupune ca inseamna o iesire in oras cu un barbat si anume cu scopul de a cauta, allege, gasi, un partener viabil pentru o relatie pe termen lung.Este cumva badaran? Ii da cumva ordine militare chelneritei? Nu cumva ii cam curg ochii dupa femeia de la masa vecina? Felul cum se comporta spune multe despre un om. Cel mai important lucru este ca iti vei da seama de felul in care se va comporta si cu tine in viitor.Nu ma intelege gresit, nu il vei intimida ba chiar se va implica la randu-I intr-o astfel de discutie. Diferenta? Ei bine, vorbind despre sex vei aparea in ochii sai mai mult ca o posibila aventura decat o posibila mama a viitorilor sai copii. Depinde de tine deci ce iti doresti de la el.Nimic bun nu poate iesi din asa o discutie. Amintindu-I despre fostul tau iubit nu faci decat sa pari nesigura sau obsedata. Deschide acest subiect daca vrei ca intalnirea sa se incheie mai repede decat in mod normal.Fiecare are o limita a sa, atunci cand vine vorba despre alcool. Stiu, o prima intalnire iti da fiori, esti stresata si ai impresia ca un paharel te va ajuta sa te deschizi. Ai grija insa, nu depasi limita pe care sunt sigura ca o cunosti.Si aceasta porunca include in acelasi timp inca una: Fara exagerari. Totul e un joc dar trisatul nu te va ajuta deloc.Trebuie ca un barbat sa achite nota inca de la prima intalnire? Raspunsul: barbatii adevarati o fac.In cazul in care te simti excellent, iti inteleg dorinta de a merge mai departe. NU te grabi insa, lasa lucrurile sa decurga de la sine sit rage linia acolo unde trebuie. Esenta romantismului este in cele din urma nesiguranta. Ofera-i aceasta nesiguranta.Timpul pierdut, pierdut ramane. Chiar daca ai impresia ca barbatul de langa tine nu iti va fi mai mult decat o simpla cunostinta, bucura-te de seara in oras. Nu ai nimic de pierdut, orele acestea nu le vei recupera altfel.Cavalerismul la barbati nu va fi niciodata demodat. Astfel de barbate exista pretutindeni. Cu toate acestea, nu e o conditie absoluta. Daca nu iti deschide usa, nu inseamna ca nu il poti invata sa o faca. Studiaza-l insa atent sa vezi daca e sau nu material de gentleman.Am fost retinuta la service, traficul e inebunitor, mi-am ratacit cheile… nici o scuza nu e buna. Arata cat de mult iti pasa de o persoana fiind sincera si evident, punctuala.(sursa:www.lyla.ro)