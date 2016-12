Ce trebuie să faci în pat dacă vrei să fie dependent de tine, în funcţie de zodia lui

Ce trebuie să faci în pat dacă vrei să fie dependent de tine, în funcție de zodia lui

Ştire online publicată Marţi, 10 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Bărbații se aprind foarte repede și răspund la gesturi simple, dar care le oferă satisfacție maximă. Nu este deloc dificil să-ți satisfaci partenerul, trebuie doar să-i cunoști slăbiciunile în materie de sex și să-l faci să fie dependent de tine.Asadar, iata ce trebuie sa faci in pat daca vrei sa nu mai plece de langa tine, in functie de zodia in care el s-a nascut:BerbecBerbecul este vulcanic si are nevoie de o partenera pe masura. Nu obisnuieste sa piarda timp cu preludiul. Daca vrei sa-l faci sa fie dependent de tine, poarta o fusta scurta si ridic-o in momentul in care nu se asteapta sa iti doresti ceva de la el. Va innebuni de placere.TaurTaurul este obsedat de sex. Pentru el, aceasta activitate este foarte importanta si partenera trebuie sa il satisfaca pe deplin, altfel nu va sta prea mult timp langa ea. Daca vrei sa il faci sa fie dependent de tine, trebuie sa fii lipsita de inhibitii si sa-l lasi sa te "devoreze" cu totul.GemeniPe barbatul nascut in zodia Gemeni il atrag cuvintele obscene. Asadar, atunci cand faceti sex, nu ezita sa-i soptesti cateva lucruri la ureche sau sa-i starnesti imaginatia cu cateva gesturi perverse. Acest nativ se excita foarte repede si are nevoie de toata atentia partenerei.RacBarbatul Rac este un romantic incurabil, chiar si atunci cand vine vorba de sex. Daca vrei sa-l faci sa fie dependent de tine, nu ezita sa apelezi la gesturi romantice, sa il rasfeti din cap pana in picioare, sa il saruti tandru sau sa iti treci degetele prin parul lui.LeuLeul se excita foarte tare in momentul in care primeste multe complimente. Acest nativ are un orgoliu puternic si vrea sa domine in pat. Daca vrei sa-l faci sa fie dependent de tine, nu ezita sa-i stimulezi toate simturile si sa-l provoci la partide de sex demne de filmele pentru adulti.FecioaraBarbatul Fecioara este foarte atent la detalii. Pregateste-te temeinic pentru o partida de sex cu el, ai grija sa iti rasfeti corpul cu tot felul de creme si parfumuri astfel incat totul sa fie perfect si nu iti fie rusine sa te plimbi in fata lui fara sa porti absolut nimic. Acesti nativi adora o femeie lipsita de inhibitii.BalantaBalantele adora naturaletea la o femeie, dar vor ca aceasta sa aiba o atitudine de vampa atunci cand vine vorba de sex. Nu te stradui sa te aranjezi prea mult pentru o intalnire cu el. Fii naturala si nu ezita sa iei atitudine in pat, in mod sigur va innebuni de placere.ScorpionScorpionul vrea sa cucereasca si sa domine atunci cand vine vorba de sex. Asadar, nu ezita sa pozezi in victima atunci cand te afli in pat cu el. Lasa-l sa te domine si nu ezita sa-i arati cat de bine te simti in momentul in care te atinge sau cand te penetreaza.SagetatorBarbatul Sagetator se poate plictisi foarte repede de partenera sa, motiv pentru care trebuie sa vii mereu cu noi provocari. Nu ezita sa incerci tot felul de pozitii demne de un film destinat adultilor, iubitul tau in mod sigur te va adora.CapricornCapricornul se multumeste cu gesturi simple, dar de efect. Nu trebuie sa fii cea mai buna in pat, ci trebuie doar sa fii pasionala, sa porti ceva sexy in momentul in care il intampini si sa ai grija sa il rasfeti din cap pana in picioare atunci cand faceti sex.VarsatorVarsatorul este foarte deschis cand vine vorba de sex, ceea ce inseamna ca gesturile prea romantice nu sunt deloc pe placul lui. Din contra, s-ar putea sa-l sperie. Arata-i ca esti o adevarata maestra in arta sexului si incearca sa-i satisfaci chiar si cele mai intunecate fantezii sexuale. Te va adora!PestiBarbatul nascut in zodia Pesti este atras de lucrurile simple si misterioase la o femeie. Nu te grabi sa te dezbraci in fata lui si incearca sa-i stimulezi toate simturile atunci cand va aflati in intimitate. Totodata, nu uita sa apelezi la miscari lascive sau lenjerii seducatoare.(sursa:www.ele.ro)