Ce să NU îi spui unui bărbat în pat

Ştire online publicată Vineri, 25 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

E bine să fii sinceră și să spui ce gândești, însă sunt anumite lucruri pe care nu este bine să i le spui unui bărbat în pat.Chiar dacă sunt sexul puternic, bărbații sunt și ei sensibili și multe dintre lucrurile pe care i le spui îl pot afecta, în special dacă vorbești cu el despre asta când sunteți în pat. COSMO ți-a pregătit o listă de câteva lucruri pe care nu este recomandat să i le spui unui tip când vă aflați într-un moment intim.Încă nu te-ai excitat?În niciun caz nu îl întreba pe un bărbat așa ceva! La fel ca femeile, și bărbații pot avea uneori probleme în a se excita. Acest lucru nu se întâmplă neapărat pentru că nu te place sau pentru că are o disfuncție erectilă, ci pur și simplu pentru că a băut prea mult, este obosit sau pur și simplu are emoții.Ai de gând să termini în curând?Faceți sex de ceva timp, tu ai avut unul sau mai multe orgasme, ești obosită, dar el nu pare că va termina în curând. Unii nu se pot controla să nu termine devreme, în timp ce alții au orgasm mai greu. Dacă îl întrebi de ce nu termină mai repede, va crede că nu se descurcă deloc bine și vrei doar să scapi de el. Și, chiar dacă acesta este adevărul, nu e prea plăcut să îl audă. Tu cum te-ai simți să te întrebe un tip de ce nu ai orgasm mai repede?Fostul meu a încercat chestia asta.... Nu vrei să încerci și tu?Bărbații își doresc să fii deschisă în pat, dar încearcă să formulezi altfel - nimeni nu vrea să aibă impresia că este în competiție cu foștii tăi. Bărbații sunt conștienți de faptul că ai mai făcut sex și cu altcineva, însă chiar nu simt nevoia să audă asta în timp ce te afli cu ei în pat.De obicei tipii adoră când eu fac.....Același lucru ca mai sus. Ok, ai mai făcut sex cu alții, ai experiență, dar niciun tip nu vrea să se gândească ce faceai tu cu alții, mai ales în momentul în care faceți sex.Wow, bărbații chiar sunt păroșiDa, bărbații au mai mult păr pe corp decât femeile. Da, el are mai mult decât alții. Credeai că nu știe până acum? E ca și cum cineva ți-ar spune „wow, unele femei au sânii atât de mici!”Știi ce? Nu prea mai am chef...E ok să nu ai chef de sex câteodată, dar momentul potrivit să îi spui asta nu e când deja s-a dezbrăcat și este excitat. În plus, nu adăuga și un „hai doar să stăm în pat îmbrățișați”, măcar lasă-l să meargă puțin la toaletă pentru a rezolva singur anumite lucruri.(sursa:www.femeia.ro)