Ce nu ştiai că îi excită pe bărbaţi

Ce nu știai că îi excită pe bărbați

Ştire online publicată Luni, 03 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Exista lucruri neobisnuite care ii fac pe barbati sa se simta bine. Este stiut faptul ca de multe ori ei nu vor sa recunoasca faptul ca au nevoie permanent ca tu sa fii diferita.Desi vi se pare ciudat barbatii nu prea prefera femeile cu asa-zisele patratele pe abdomen. Ei de obicei se simt intimidati de un astfel de aspect fizic al unei femei. Un abdomen plat si soft este mult mai frumos si mai excitant in opinia barbatilor pentru ca li se pare mai feminin. Lor le plac de asemenea persoanele care fac schimbari dese de look, intrucat in opinia lor e ca si cand s-ar culca cu o alta persoana din cand in cand.Multi barbati adora femeile care abia au iesit din sala de gimnastica. Cu toate ca ele considera ca arata oribil, transpiratia aceea si parul ciufulit ii excita pe barbati. Acelasi lucru se intampla si cand barbatii vad o femeie care abia a iesit din dus.Barbatilor adora de asemenea femeile care se bucura de fiecare partida de sex. Femeile care rad tot timpul sunt de asemenea considerate a fi interesante in opinia barbatilor. Nici unui barbat nu ii place sa aiba langa el o femeie prea serioasa. Femeile care se imbraca cu articole barbatesti, de exemplu, camasa partenerului, sunt foarte frumoase in opinia barbatilor, acest lucru excitandu-i la maxim.(sursa:www.femina.ro)