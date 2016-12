Ce ne facem când intervine distanţa emoţională?

Ce ne facem când intervine distanța emoțională?

Exista motive individuale care se regasesc in functionarea psihologica a unei persoane si care fac ca o anumita stare de distantare sa fie prezenta. Motivele pot sa fie foarte variate si depinde de modul in care s-a structurat aceasta functionare. Spre exemplu: o persoana simte nevoia de a fi continuta. Aceasta nevoie vine intens din ea, puternic.Intr-un moment din viata ei a simtit ca partenerul poate sa-i satisfaca aceasta nevoie. La randul ei se manifesta cumva fata de aceasta stare. Exista numeroase variante prin care o persoana se poate raporta la ceea ce simte, la propriile simtiri. Poate sa o accepte, integreze, sa asigure realizarea ei sau nu. Din alta perspectiva poate sa o nege, reprime, refuze, sa considere ca se poate descurca singura cu ea.Sa presupunem ca in relatia cu celalalt traieste intens aceasta nevoie. La randul sau partenerul se raporteaza cumva fata de aceasta nevoie a celuilalt. O accepta, ii place, ii displace, o doreste, il plictiseste, raspunde unei alte nevoi. Avem cumva in fata imaginea unui joc in care exista ceva pulsional, ceva profund care vine intr-un mod autentic din celalalt si acest joc se desfasoara in 2. Priviti cate variante sunt posibile plecand de la o singura nevoie a unei singure persoane. In realitate aceste nevoi sunt mult mai diverse si mai variate. Orice va trece prin minte ca este uman, este legat de o persoana si presupune o implicare a celuilalt.Distantarea emotionala dintre doi oameni presupune si identificarea autentica a ceea ce este distant intre ei. Dar acest proces este unul strict individual si tine in mica masura de persoana celuilalt. Mentionam in articolul precedent despre blocarea unei anumite stari si incapacitatea de a simti si altceva decat lucrurile negative. Acum va fi necesar sa adaugam si faptul ca aceasta distantare presupune ca partenerul nu mai reuseste sa satisfaca ceea ce vine din persoana celuilalt.Pe de alta parte, partenerul are un rol. Exista numeroase cupluri in care partenerul ajunge sa fie o completare a ceea ce simte ca fiind cunoscut din trecut, din mediul cunoscut, obisnuit al familiei. Exista si cupluri in care celalalt este o copiere a unei persoane din trecut. Exista si cupluri in care unul este parintele celuilalt. Exista si cupluri care nu reusesc sa se defineasca si sa depaseasca un permanent inceput. Exista cupluri in care fiecare nu asteapta nimic de la celalalt.(sursa:www.eva.ro)