Ce mint bărbaţii înainte de sex

Ce mint bărbații înainte de sex

Ştire online publicată Luni, 03 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un barbat este in stare sa spuna orice pentru a ajunge sa faca SEX cu o femeie, acest lucru este deja cunoscut si, in mare parte, foarte adevarat.Unii se folosesc de replici romantice, haioase, penibile, de-a dreptul incredibile. Fie ca iti dai seama sau nu care este planul sau si cum incearca sa te "convinga", depinde doar de tine daca ii vei da curs. Cand un barbat isi doreste foarte tare sa faca SEX cu tine, el poate sa spuna doar ce vrei sa auzi inainte de a trece la fapte. Iata CE MINT BARBATII INAINTE DE SEX: - Vino aici, vreau doar sa te tin in brate. - Ar trebui sa te dezbraci. Nu vom face sex, doar vreau sa iti simt pielea lipita de trupul meu. - Aproape niciodata nu fac sex la prima intalnire. - E frig aici, hai sa ne invelim. - Esti foarte frumoasa si ar fi o onoare pentru mine sa ma culc cu tine. - Daca tu nu spui nimic, nici eu nu voi spune. - Vreau doar sa facem baie impreuna, nimic mai mult. - Vrei sa vii sa-mi cunosti catelul? La 3 dimineata, haha. - Am o uniforma de politist. Vrei sa te arestez? - Nu trebuie sa returnezi favorul. - Mergem sa ne uitam la televizor in camera ta?(sursa:www.femina.ro)