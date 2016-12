Ce le atrage cel mai mult pe femei la un bărbat

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Poate ca baietii isi inchipuie ca trebuie sa faca eforturi mari pentru a ne cuceri, insa ei nu stiu ca gesturile marunte sunt, de fapt, cele care ne incalzesc inima si ne impresioneaza puternic.Iata ce le place fetelor la baieti si le cucereste inima pentru totdeauna!Ce le place fetelor la baieti: 10 gesturi de zi cu ziCu siguranta si pe tine te-au impresionat urmatoarele gesturi la baietii din jurul tau si ti-ai dorit sa ai parte de ele mai des. Ceea ce le place fetelor la baieti nu este atat de dificil de oferit, insa nu multi reprezentanti ai sexului puternic cunosc acest lucru.1.Alintul fara motiv. Carei fete nu ii place sa fie imbratisata si dezmierdata fara sa spuna ca are nevoie de aceste gesturi?!2. Grija - poate ca nu ne place sa fim controlate, insa cu siguranta apreciem un baiat care vrea sa ne protejeze si sa ne faca sa ne simtim in siguranta.3. Recunosti momentele acelea cand nu te simti deloc bine in pielea ta, insa un baiat te vede frumoasa? Sau cand el iti iubeste exact acel defect care pe tine te scoate din sarite?4. Telefoanele din miez de noapte. Unul dintre lucrurile ce le place fetelor la baieti este faptul ca ei lasa orice deoparte si isi petrec ultimele minute din ziua respectiva cu ele la telefon.5. Mutrele amuzante. O fata uita de orice suparare in clipele in care baietii adopta o expresie faciala caraghioasa si fac orice pentru a-i smulge un zambet.6. Promisiunile. Poate ca nu le credem intotdeauna, insa adoram sa auzim ca baietii isi fac planuri de viitor cu noi si ca vor sa ne asigure ca nimic nu le va da peste cap. De ce le place fetelor la baieti acest gest? Pentru ca le face sa se simta importante in viata lor.7. Confesiunile de dragoste facute prietenilor. Cata mandrie poti sa simti in momentul in care un baiat le spune amicilor lui ca s-a indragostit de tine sau ca nu poate sa se vada cu ei pentru ca are o intalnire cu tine?8. Ne cerem scuze cand intarziem, insa iubim sa vedem cum baietii ne asteapta cu ardoare, ne saruta si ne strang in brate cu pasiune. Dorul de noi pare ca inca le tremura pe buze.9. Condusul acasa. Orice baiat care vrea sa impresioneze o fata ar trebui sa o conduca acasa, mai ales daca este noaptea tarziu.10. Vizionatul de filme romantice sau de animatie. Stim ca baietilor nu le plac aceste genuri de filme, insa sunt absolut irezistibili atunci cand se uita la ele impreuna cu noi.Ceea ce le place fetelor la baieti este mai usor de oferit decat are impresia orice reprezentant al sexului opus. Gesturile simple, de zi cu zi, sunt cele care ne impresioneaza si ne demonstreaza daca baiatul de langa noi ne merita cu adevarat.(sursa:www.divahair.ro)