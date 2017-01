Ce înseamnă pentru un bărbat o femeie "bună la pat”

Ştire online publicată Vineri, 28 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca o relatie reusita intre parteneri se bazeaza in mare parte, pe conexiunea sexuala dintre cei doi.Ca orice femeie deschisa la minte, probabil ca si tu ai vrea ca iubitul tau sa te considere o femeie "buna la pat". Cand vine vorba de aceasta chestiune, oricarei femei ii poate trece prin cap urmatoarea intrebare: Ce inseamna de fapt, o tipa buna la pat?Ei bine, special pentru voi ne-am documentat si am aflat ce isi doresc barbatii in dormitor. Desigur ca nu a fost usor, dar am intocmit o "lista", special pentru tine:In primul rand, orice barbat isi doreste o femeie fara prejudecati, careia ii place sa experimenteze lucruri noi. Probabil te asteptai la asta, dar aici trebuie facuta urmatoarea mentiune: nu trebuie sa faci ceva cu care nu esti de acord sau care nu ti se potriveste. Asa ca, daca iubitul tau isi doreste ceva anume, iar tu simti ca nu vrei sa faci acel lucru, spune-i fara sa stai pe ganduri. Trebuie sa discutati acest lucru, iar impreuna puteti hotari ce experiente sexuale v-ar face placere amandurora. Nu trebuie sa-ti fie rusine sa porti astfel de conversatii, elibereaza-te de ideile preconcepute si demonstreaza-i partenerului tau ca iti doresti mai mult ca orice sa-i faci pe plac.Unui barbat ii place sa te auda...gemand de placere. Desigur, asta nu inseamna ca trebuie sa reproduci tot felul deonomatopee ciudate, dar poate ca nu ar fi rau sa-i faci cateva demonstratii "vocale" iubitului tau. Asa ca, atunci cand simti ca esti in culmea placerii, nu tine acest lucru doar pentru tine...PS. Muscaturile si zgarieturile ar trebui sa faca parte din "meniu", barbatii adora femeile focoase, carora nu le este teama sa faca ceea ce simt...Desigur, nu uita ca aceste lucruri nu trebuie facute fortat, precum in filmele pentru adulti.Barbatii considera ca o femeie trebuie sa aiba initiativa. Si pe buna dreptate, de ce trebuie sa astepti intotdeauna ca el sa faca primul pas? De exemplu, daca vrei sa faci sex diseara, poate ca ar fi cazul sa-i arati asta intr-un mod original. La fel si in situatiain care vrei sa incerci lucruri noi in dormitor, nu trebuie sa-ti propuna el acest lucru. O sa-l innebunesti cand ii vei spune ca vrei neaparat sa traiesti alaturi de el o anumita experienta sexuala.Barbatii adora femeile carora le place...sexul oral. Dupa cum banuiai probabil, nu exista barbat care sa nu-si doreasca alaturi de el o femeie careia sa-i faca placere sexul oral. Ba mai mult, unii barbati considera ca partenera lor ar trebui sa cunoasca diverse tehnici prin care să-l satisfacă pe partener prin sex oral. Desigur ca nu este obligatoriu sa faci acest lucru daca nu iti place, dar gandeste-te la urmatorul lucru: cine face sex oral, primeste acelasi lucru in schimb de la partenerul sau, iar aceasta experienta se poate dovedi a fi de-a dreptul incendiara.Trebuie sa fii naturala. Chiar nu este cazul sa imiti artistele din filmele porno, fii tu insati si arata-i iubitului tau ce iti place. Tine minte ca gemetele exagerate nu isi au rostul, foloseste miscarile care-ti plac cel mai mult in timpul sexului si arata-i partenerului tau ce iti place cel mai mult. Barbatii adora ca femeile sa ajunga la orgasm in acelasi timp cu ei, asa ca sincronizarea este foarte importanta aici. Incercati sa va urmariti reactiile si trairile, in acest fel veti putea trai extazul impreuna.(sursa:www.femina.ro)