Ce-i înnebuneste pe bărbaţi la tine

Ce-i înnebuneste pe bărbați la tine

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Luna in care te-ai nascut iti defineste o parte importanta din felul tau de-a fi si, implicit, influenteaza modul de atractie al barbatilor fata de tine.IANUARIECapricorn sau varsator, femeile nascute in prima luna din an sunt “aprige”. Poate pentru ca s-au nascut luna lui Gerar, cum spune traditia populara lunii ianuarie, si au fost nevoie de mici sa fie mai puternice, fie ca sunt definite de incapatanarea specifica capricornului, femeile din ianuarie au personalitati foarte puternice. Pana si incapatanarea este atragatoare la ele, in ochii barbatilor, cu atat mai mult cu cat incapatanarea din viata de zi cu zi merge, de regula, mana in mana cu o sexualitate puternica si cu lipsa inhibitiilor intre asternuturi.FEBRUARIEDesi obisnuiesc sa fie incantatoare si calde din fire la prima parte a relatiei, la primele intalniri, femeile nascute in luna februarie au o personalitate mai rece, mai inchisa, mai retinuta. Sunt capabile de daruire totala din punct de vedere emotional, nu se dau in laturi de la aventuri amoroase chiar periculoase, dar se deschid sufleteste mai lent, avand un instinct de autoprotectie foarte bine dezvoltat. Ei bine, tocmai acest lucru devine atragator pentru barbati: faptul ca stiu ca femeia poate oferi “si luna de pe cer”, dar nu o face din retinere. Acest lucru este atat de incitant incat barbatii se lasa cu greu pana nu patrund in universul femei nascute in “luna lupilor” sau in “faurar”, dupa cum spune traditia populara lui februarie.MARTIESpiritul viu si copilaresc este des intalnit la femeile in luna martie, prima luna a primaverii. Barbatii care cad in plasa celor nascute in “luna lui Mart” sunt niste barbati puternici care vor sa protejeze femeia, dar care vor sa fie la randul lor cocolositi, fiind cumva copii in sinea lor. Ei bine, femeia nascuta in luna martie poate oferi exact acest lucru barbatilor care, de altfel, n-ar recunoaste in veci ca sunt in cautare de asa ceva. De ce? Pentru ca cele nascute in “luna lui Mart” au o personalitate vesele, aproape copilareasca, care doar pare a “buna de educat” de barbati, dar si un instinct matern foarte puternic, numai bun de cocolasit baietii mari(siteste continuarea pe lyla.ro)