Ce cred barbatii despre trucurile sexuale feminine

Ştire online publicată Vineri, 25 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Barbatii observa tot felul de lucruri, dar neglijeaza detaliile. Cand vine vorba de sex insa, sunt foarte atenti si nu le scapa nimic. Stiu, de pilda, ca atunci cand ne ating pe abdomen, il tinem atat de incordat incat pot sparge nuci pe el, sau ca atunci cand aprindem lumanari prin camera, vrem de fapt sa ne ascundem celulita sau orice altceva consideram ca e defect la corpul nostru.Aprinzi lumanari fiindca esti o romanticaADEVARUL GOL-GOLUT: Barbatii simt cand nu esti sigura pe tine si pe corpul tau. Daca aprinzi lumanari "pentru atmosfera", ei devin cu atat mai atenti la corpul tau - daca ai celulita, daca esti epilata etc. Gandeste-te: e un pic suspect ca, dupa ce a ramas dezbracat si se intoarce de la baie, sa-l astepti in lumina blanda a sfesnicelor sau cuibarita sub plapuma.SOLUTIA: Barbatii nu sunt chiar asa de critici. De multe ori, nici nu observa imperfectiunile fizice. Cand hormonii tropaie, nu mai sta el sa cerceteze fiecare particica a corpului tau. De tine depinde sa-i distragi atentia de la orice si sa-l faci atent numai la placerea pe care i-o produci.Iti lasi sutienul pe tineADEVARUL GOL-GOLUT: In "Totul despre sex", eroinele - cu exceptia Samanthei - raman cu lenjeria intima pe ele cand fac sex, pentru ca nu vor sa fie filmate goale. Nu-ti fie jena sa te arati in toata splendoarea doar pentru ca ai impresia ca sanii tai sunt prea mici. Nu toti barbatii sunt innebuniti dupa "balcoane", dar toti sunt fascinati de sani, in general.SOLUTIA: Renunta la sutien. Cel mai innebunitor lucru pentru un barbat nu e sa priveasca un decolteu, ci sa-ti atinga sanii.Iti maschezi burticaADEVARUL GOL-GOLUT: Cand stai pe scaun, iti tii mainile incrucisate in poala, adoptand o infatisare plictisita si aroganta. Cand esti pe canapea, iei o perna si o tii in brate. E clar ca vrei sa-ti ascunzi abdomenul care se incapataneaza sa stea bombat.SOLUTIA: Fii relaxata si incearca sa-i mentii atentia treaza folosindu-te de alte pretexte. Discuta ceva interesant, fa-l sa-ti soarba cuvintele din gura, sau distrage-i atentia spre decolteul tau. Descheie-ti un nasture de la bluza, mangaie-te pe gat, apoi usor pe sani, indreapta-ti spatele si vei vedea ca se va uita fix la tine, nu la burtica ta.(sursa:www.femeia.ro)