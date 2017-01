Ce ar trebui să știi când îți faci poze sexy

Ştire online publicată Vineri, 28 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Esti imbracata cu ceva sexy si vrei sa iti faci poze in ipostaze care mai de care mai incitante? Sau vrei sa le trimiti unei persoane de sex opus pentru a-i atrage atentia?Foarte multe femei au facut acest lucru si nu mica le-a fost mirarea cand s-au gasit pe fel si fel de site-uri... unde restul lumii radea de ele.Ba se vedeau anumite parti ale corpului neepilate, ba dezordinea din camera, ba lenjeria intima rupta...Inainte sa iti faci aceste poze, care tin de intimitatea ta, asigura-te ca stii caror riscuri te expui.Iata aici ce ar trebui sa stii inainte sa iti faci poze sexy:Evita sa faci poze care sa iti includa semnele din nastere, tatuaje usor identificabile sau, stii tu... fata ta!Nu numai ca este o idee proasta pentru ca nu mai ai cum sa negi faptul ca tu esti cea din poza, dar este si un real chin atunci cand te pozezi! Ar trebui sa zambesti in poza? Ar trebui sa iti tii buzele tuguiate ca sa pari mai sexy? Asadar, decat sa te complici si sa te gandesti indelung ce expresii faciale ar trebui sa ai in acele poze, mai bine eviti sa iti fotografiezi si fata!Nu uita sa te epilezi!Nu de putine ori s-a intamplat sa se vada mai mult decat ar trebui... Mai ales firele de par de la subrat sau cele din zona inghinala. Sunt cunoscute si "mustacioarele", care starnesc rasul tuturor! Asa ca epilatul este vital, daca nu cumva vrei sa fii luata in ras de catre ceilalti.Mare atentie la decor!Asigura-te ca ai camera curata si aranjata! Hainele murdare, ursuletii de plus sau obiectele ciudate si deloc sexy nu au ce cauta in poze! Daca vrei sa te pozezi in baie, evita vasul de toaleta! Si apa din cada murdara...Atentie la blitz!Poti parea foarte palida... sau iti poate estompa trasaturile frumoase... Incearca sa te pozezi intr-un cadru cu lumina naturala.ManichiuraDaca fata nu ti se va vedea, macar manichiura sa fie una de exceptie! Asadar, unghiile trebuie sa fie bine taiate si aranjate! Oja sa fie una care sa atraga atentia, ca sa fie sexy ar trebui sa alegi rosul...Dupa ce ai urmat toti pasii de mai sus si ti-ai facut probabil 150 de poze cu tine dezbracata... si super sexy... sterge-le pe toate! De ce ai vrea sa ai asa ceva? De ce sa risti sa iti gaseasca cineva pozele acestea "speciale" si sa iti compromita imaginea? De ce ai trimite cuiva poze cu tine in ipostaze sexy?Trebuie sa atragi persoanele de sex opus prin felul tau de a fi! Prin frumusetea ta, prin inteligenta ta, prin simtul umorului, nu prin poze indecente!(sursa:www.femina.ro)