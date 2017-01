Câtă încredere poţi să ai în el, în funcţie de zodia lui

Câtă încredere poți să ai în el, în funcție de zodia lui

Ştire online publicată Joi, 09 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Esti intr-o relatie de ceva timp sau iti doresti sa incepi una, insa nu stii cata incredere poti sa ai in el? De multe ori, noi, femeile, avem nevoie de confirmari pentru a avea siguranta ca cel de langa noi este "The one" (n.r. barbatul perfect).In functie de zodia in care s-a nascut iubitul tau, astrele iti dezvaluie daca poti sa ai incredere in el!Barbatul Berbec este foarte capos si greu se ataseaza de o femeie, insa atunci cand o face, fii sigura ca poti avea incredere totala in el. Iti poti da seama de acest lucru doar analizandu-i gesturile. Se da foarte repede de gol atunci cand iubeste si este in stare sa faca sacrificii pentru femeia iubita.Taurul pare genul de barbat in care poti avea incredere oricand. Este foarte prezentabil, increzator in fortele proprii si nu vorbeste in necunostinta de cauza. Atunci cand promite ceva, se tine de cuvant, iar ultimul lucru la care s-ar gandi ar fi acela ca ar putea sa dezamageasca pe cineva.Barbatul Gemeni este mereu cu doua fete. Niciodata nu stii la ce sa te astepti din partea lui, iar din aceasta cauza este greu de spus daca poti avea incredere in el sau nu. Cu toate acestea, atunci cand iubeste lucrurile se schimba, iar dovezile lui de afectiune te vor face sa capeti incredere in el.Barbatul Rac pune accent pe relatie si pe persoana iubita, in el poti avea incredere oricand. Atunci cand se implica total, dovezile lui de afectiune sunt nenumarate, iar tu te vei simti in siguranta in bratele sale. Rareori se intampla ca un nativ al acestei zodii sa dezamageasca asteptarile cuiva.Leul este foarte orgolios, iar simplul fapt ca accepta sa fie intr-o relatie cu tine ar trebui sa te faca sa ai mai multa incredere in el. Nu cedeaza in fata oricui si este clar ca a ajuns sa dezvolte sentimente pentru tine daca e dispus sa faca si cateva sacrificii. Atunci cand promite un lucru, fii sigura ca se va tine de cuvant!Barbatul nascut in aceasta zodie este un om de cuvant in general, iar tu nu ar trebui sa ai motive sa nu ai incredere in el. Este foarte usor sa-ti dai seama daca te minte sau daca incearca sa obtina anumite lucruri de la tine. In plus, atunci cand iubeste, barbatul Fecioara este dispus sa faca aproape orice pentru persoana iubita.In general, barbatul Balanta este un om de cuvant, dar asta nu inseamna ca poti avea incredere deplina in el. Are tendinta sa-si puna interesele pe primul plan si sa minta atunci cand doreste sa obtina anumite lucruri. Considera ca denaturarea adevarului il poate scuti de anumite situatii neplacute.Scorpionul pare genul de barbat de incredere. Nu vorbeste fara sa fie intrebat si intotdeauna este sigur pe el. Atunci cand se implica intr-o relatie, se dedica total partenerei, iar dovezile lui de afectiune iti vor demonstra ca poti avea incredere in el. In plus, stie foarte bine sa pastreze un secret.Sagetatorul este destul de arogant in general si foarte putine femei se pot apropia de el. Nu intoarce privirea dupa oricine, insa atunci cand se implica intr-o relatie cu tine, fii sigura ca poti avea incredere in el. Este genul de barbat alaturi de care poti cladi un viitor, insa nimeni nu a spus ca drumul parcurs alaturi de el va fi unul usor.Capricornul este un familist convins si nu-i plac persoanele care nu prezinta incredere. Tocmai de aceea, este genul de barbat alaturi de care poti cladi un viitor si in care poti avea incredere. Nu-i place sa-si spele rufele murdare in public si in mod sigur nu le va povesti prietenilor amanunte din viata voastra intima.Varsatorul este genul de barbat care merge incotro bate vantul. Isi schimba foarte usor cercul de prieteni, iar pe plan sentimental lucrurile stau cam la fel. Cu toate acestea, este dispus sa faca sacrificii. Iti poti da seama daca prezinta incredere in momentul in care devine serios si se tine de promisiunile pe care le-a facut fata de tine.Barbatul nascut in zodia Pesti este foarte schimbator. Are momente cand este rece si momente cand este bland precum o pisicuta. Este foarte inselator, stie sa-si joace foarte bine cartile, iar de aceea iti va fi greu sa-ti dai seama daca poti avea incredere in el sau nu.(sursa:www.ele.ro)