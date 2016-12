Cât de confortabil te simţi complet goală în faţa iubitului?

Cât de confortabil te simți complet goală în fața iubitului?

Ştire online publicată Luni, 19 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu exista femeie in lume, indiferent cat de bine ar arata, care sa simta total confortabil goala in fata barbatului, pentru ca fiecare reprezentanta a sexului frumos are cel putin un complex referitor la trupul ei.Totusi, se poate ca o femeie sa se simta atat de complexata de propriul trup incat sa nu se dezvaluie persoanei iubite?! Se pare ca nu. Chiar daca fac dus impreuna si sex cu lumina aprinsa, deasupra asternuturilor, orice femeie o sa se simta un pic jenata de ceva ce o nemultumeste la corpul ei. Poate fi vorba de burtica, de coapsele care au depuneri de celulita, de bratele ei prea groase, de vergeturile de pe solduri.Exista totusi cai prin care o femeie poate reusi sa se simta mai confortabil cu goliciunea ei in fata partenerului. In primul rand, trebuie sa se gandeasca la lucruri frumoase, spune Megha Kawale, care atrage atentia ca dispozitia de a te dezbraca si apetitul sexual sunt, de fapt, pur mintale. Mintea dicteaza toate acestea, nu burtica, nu vergeturile de pe coapse. „Daca tu te vezi hidoasa, atitudinea ta fata de tine insati va fi simtita si de partener. Pana una alta, daca tu nu te iubesti, el de ce ar face-o?!”Pe de alta parte, fiecare barbat este responsabil sa-si faca femeia sa se simta atragatoare. Dar si asta este tot o stare de spirit, nu una fizica. „Totul este in mintea ta. Daca tu nu te simti bine in pielea ta, atitudinea se va regasi in personalitatea si in comportamentul tau”, spune psihologul relational Pradeep Singh.Femeile care au complexe fizice pot, totodata, sa apeleze la anumite tertipuri care nu trebuie sa vizeze ascunderea zonelor considerate inestetice, ci evidentierea celor pe care le considera frumoase. Poate fi vorba de par, de ochi, de talie, chiar si de picioare si de talpi. „Exista ceva unic in toate femeile. Majoritatea celor cu care am discutat au impresia ca barbatii le observa imperfectiunile in pat, insa adevarul este ca doar femeile le vad, barbatii sunt mult prea prinsi in placerea momentului”, spune sexologul Reena Kapoor.(sursa:www.lyla.ro)