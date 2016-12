Aşa arată relaţia perfectă - Dovedit ştiinţific!

Așa arată relația perfectă - Dovedit științific!

Ştire online publicată Vineri, 31 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit studiilor realizate de-a lungul timpului, cel mai fericit cuplu se incadreaza in urmatorii parametri:Partenerii nu isi trimit mesaje, fiindca aceia care isi transmit gandurile in acest fel tin sa fie nefericiti in relatie. Asadar, suna-ti partenerul daca vrei sa fiti fericiti.Nu au copii. Un studiu arata ca in cuplurile casatorite, dar si necasatorite, care nu au copii, exista mai multa armonie si sunt mai fericiti.Daca au copii, au mai mult de unul. Fiindca la un moment dat, se va forma o echipa in care cel mare are grija de cel mic, iar parintii se pot concentra si asupra relatiei.Se cearta, dar sunt corecti. Relatia rezista mai bine pe termen lung daca partenerii sunt sinceri atunci cand isi reproseaza lucruri si vor sa isi rezolve problemele.Contribuie in mod egal in gospodarie. Cei care se implica in mod egal cand vine vorba de treburile casnice sunt mai multumiti de relatia lor.Sunt gay. Un studiu publicat recent de cercetatorii britanici arata ca in cuplurile gay exista mai multa fericire si o atitudine pozitiva.Sunt heterosexuali, dar feministi! Barbatii care au partenere feministe sunt mai fericiti in cuplu.(sursa:www.feminis.ro)