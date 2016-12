Şapte semne care îţi arată dacă a uitat-o pe fosta lui iubită sau nu

Șapte semne care îți arată dacă a uitat-o pe fosta lui iubită sau nu

Ştire online publicată Miercuri, 05 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Tocmai ai intrat intr-o relatie cu un barbat recent despartit de fosta lui si te intrebi daca mai are sentimente pentru ea sau nu? Iata care sunt indiciile care iti arata daca inima lui e ocupata sau libera.1. Spune despre el ca e singurUn indiciu clar ca a depasit perioada "fostei" e daca se eticheteaza ca fiind singur. Daca spune ca e singur, statusul sau de pe Facebook indica acelasi lucru si prietenii lui spun ca e singur, e un semn bun. Un barbat care nu a uitat-o inca pe fosta iubita nu va spune despre el ca e singur, in speranta ca poate va reusi sa o recucereasca.2. Iti face cunostinta cu prietenii luiO alta modalitate prin care poti afla daca a uitat-o pe fosta e daca i-ai cunoscut prietenii sau chiar familia. Acesta e un pas mare pentru majoritatea barbatilor, deoarece sugereaza ca voi doi aveti o relatie serioasa si fosta e de domeniul trecutului.3. Nu vorbeste despre eaDaca nu ii mentioneaza numele si, mai rau, nu te striga pe numele ei, esti in siguranta. Daca un barbat inca are sentimente pentru fosta, va gasi modalitati de a-i mentiona numele in conversatii. Daca nu aduce vorba de ea, nici la modul bun, nici la modul rau, esti pe calea cea buna.4. Nu-i pastreaza numarul in telefon cu un alintO cale sigura de a afla daca a uitat-o pe fosta e daca nu gasesti numarul ei in agenda lui telefonica inscris sub un apelativ dragut. Majoritatea barbatilor care nu mai tin la fostele si-au sters numarul lor din telefon, dar daca exista motive pentru care inca pastreza legatura, a trecut-o in conctacte cu numele ei normal, fara alinturile de odinioara.5. A scapat de lucrurile eiCare e o alta modalitate de a afla daca a uitat-o pe fosta? Nu mai are amintiri care o leaga de ea, nu mai are fotografii, jucarioare sau alte obiecte primite de la ea. De asemenea, nu mai pastreaza intr-un sertar lenjeria, peria ei de par sau alte obiecte pe care le-a lasat de-a lungul timpului la el.6. Vorbeste despre fosta relatie cu calm si detasareO dovada clara ca nu o mai iubeste pe fosta e daca poate vorbi despre relatia lor fara emotii puternice sau fara a se inchide in sine. Oricine care are o inima franta sau inca tine la cineva va fi vizibil emotionat sa vorbeasca despre acest subiect. Asa ca daca vorbeste despre ea deschis si relaxat, a depasit momentul!7. Nu se grabeste cu tineDaca o ia incet in relatia voastra - si nu doar pe plan sexual - daca are rabdare sa te cunoasca si nu sare peste etape, inseamna ca nu incearca doar sa si-o scoata pe fosta din cap sau sa-si ocupe timpul si sa uite de durere. Cu cat relatia voastra evolueaza mai firesc si mai relaxat, cu atat sunt mai mari sansele sa nu mai aiba sentimente pentru ultima femeie din viata lui.(sursa:www.perfecte.ro)