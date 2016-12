Şapte gesturi romantice pe care le poţi face pentru soţul tău

Șapte gesturi romantice pe care le poți face pentru soțul tău

Ştire online publicată Vineri, 10 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Daca vrei cu adevarat sa il impresionezi pregateste-i micul dejun intr-o dimineata de weekend. Decoreaza farfuria cu o inimioara, pe care o poti decupa dintr-o rosie, apoi du-i micul dejun la pat. Gestul tau il va face sa se simta special si apreciat. Achizitionati o planta, cum ar fi un mic copacel si plantati-l intr-un loc numai de voi stiut, care sa devina locul vostru preferat.Iti place cand vine acasa si te surprinde cu un mic cadou, fie el un lucru cat de marunt. Fa si tu la fel si surprinde-l intr-o zi obisnuita cu un mic cadou.Dar sa fie chiar o cina romantica, aranjata ca la carte! Gateste felul sau preferat de mancare si aranjeaza un decor romantic in dormitor. Aseaza o patura comoda, o tava cu mancarurile, o sticla de vin, lumanari …Chiar daca tie nu iti place sportul, majoritatea barbatilor gasesc placere in a urmari competiile sportive. In viziunea lui, este suficient sa-i cumperi un bilet la un meci important si l-ai cucerit pe loc.Multi barbati sunt incapabili de a se exprima in mod verbal, in special cand vine vorba de sentimente. Asta nu inseamna insa ca nu le place sa auda complimente venite din partea partenerelor lor.Inainte sa va despartiti dimineata spuneti-va “Te iubesc!”. Iar apelativele dragastoase sunt de asemenea ingrediente ale romantismului.- Dovedeste-i ca esti cea mai buna iubita din lume si planuieste pentru el o iesire cu baietii.Sursa: www.baby.unica.ro