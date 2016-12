Aplicaţii pentru smartphone care te ajută să-ţi descoperi partenerul ideal

Aplicații pentru smartphone care te ajută să-ți descoperi partenerul ideal

Luni, 06 Ianuarie 2014

Viața ta amoroasă întârzie să fie invadată de focuri de artificii? Încă încerci să-ți descoperi partenerul ideal, pierdut printre broaște care doar promit să se transforme în prinți, dar nu se țin de cuvânt după primul sărut? Poate că a sosit momentul să încerci câteva aplicații pentru smartphone care te ajută să descifrezi portretul jumătății tale.Dacă dragoste nu e, tehnologia o poate ajuta să se nască. De ce să nu profiți de avantajele telefonului tău inteligent, pentru a te împlini pe plan personal? Parte-nerul tău ideal se poate afla la o conexiune distanță, așa că dă-i posibilitatea să te găsească. Iată câteva aplicații pentru smartphone special concepute pentru a te ajuta să-ți găsești jumătatea!1. Compatible PartnersParteneri CompatibiliAplicația Compatible Partners, lansată de eHarmony pe data de 19 iunie 2013, are deja sute de membri cu profiluri personale pe care le poți vizita, precum și chestionare referitoare la așteptările tale de la partenerul ideal. Când începi să discuți cu cineva, aplicația îți spune care sunt acele puncte în care puteți rezona.2. OkCupid/Ok CupidonDacă te afli în căutarea unei întâlniri rapide, OkCupid adresează mai multe întrebări utilizatorilor, apoi face calcule matematice simple și îți arată cine este cel mai compatibil cu personalitatea, gusturile și temperamentul tău.Interesant este că OkCupid filtrează utilizatorii care locuiesc în promixitatea ta și le trimite câte o notă informativă despre tine, anunțându-i că ai putea fi jumătatea lor (sau cel puțin o parteneră de întâlnire pe cinste).3. How About We/Cum rămâne cu noi?Această aplicație îmbină perfect dorința ta de a găsi pe cineva special, cu plăcerea de a vizita un oraș nou, alături de cineva la fel de doritor să te cunoască în cadrul unei excursii romantice.4.TinderAplicația Tinder folosește faimoa-sa platformă de socializare Facebook pentru a te cupla cu utilizatorii compatibili cu tine, în funcție de prietenii comuni, interesele personale și regiunea în care locuiești.(sursa:www.eva.ro)