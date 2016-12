Amor fără obligaţii

Amor fără obligații

Ştire online publicată Vineri, 16 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă te-ai despărțit recent de partener, dacă nu te simți pregătită pentru o relație sau dacă nu ai timp pentru ceva serios, asta nu înseamnă că viața ta sexuală trebuie să fie egală cu zero. Sexul fără obligații relaxează, binedispune, satisface cele mai ascunse fantezii, iar lista poate continua. Singura regulă este să vă protejați. Iată câteva motive pentru care trebuie să iei în considerare o invitație la o partidă de sex fără obligații.Perfecte dacă nu cauți o relațieVrei sex, distracție, însă fără bătăi de cap și fără să includă o persoană cunoscută? În acest caz, sexul fără obligații este perfect. V-ați întâlnit, v-ați plăcut și petreceți câteva clipe frumoase împreună. Amândoi aveți de câștigat. În plus, nu mai există stresul și așteptarea de a doua zi când apar întrebări precum: M-a plăcut? Oare mă va suna?Noi experiențe eroticeAventurile de o noapte sunt ocaziile perfecte pentru a experimenta fanteziile sexuale. Având în vedere că nu investiți sentimente, sexul ar trebui să vă satisfacă în egală măsură. Dispare teama că dacă nu-l satisfaci te va părăsi și îți va frânge inima. Este momentul să renunți la inhibiții și să ceri tot ce vrei să primești în materie de sex.Benefice pentru sănătateAtât timp cât te protejezi, sexul îți poate aduce numeroase beneficii. Este dovedit faptul că o viață sexuală activă este sănătoasă, atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Te ajută să te simți mai bine în pielea ta, relaxează, te scapă de riduri și de kilogramele în plus, te ajută să ai un somn mai bun, ameliorează migrenele, iar lista poate continua.Nu există reguliDacă o relație serioasă îți îngrădește libertatea, o aventură de o noapte sau o prietenie cu beneficii nu-ți va afecta deloc programul. Poți ieși în continuare cu prietenele în club sau pleca într-o vacanță neplanificată fără să dai explicații.Fără obligațiiVizitele la părinții lui reprezintă o sursă de stres, iar petrecerile de sărbători cu familia iubitului îți par plictisitoare? Ei bine, sexul fără obligații este fără... obligații. Să te bucuri de prezența lui fără a trece prin corvoada impusă de relațiile serioase poate fi tot ce îți dorești.Nu există presiune socialăNu trebuie să te mândrești cu partenerul, pentru că nu vei ieși cu el și cu prietenii.(sursa:www.eva.ro)