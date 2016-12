Ai rămas însărcinată… cum îi dai vestea?

Miercuri, 14 Mai 2014.

În cele mai multe cazuri, nu suntem cu adevarat pregatiti pentru o astfel de veste, chiar daca ne spunem ca este momentul potrivit. Un copil iti schimba intreaga viata. In primul rand, iti ofera dragoste nelimitata si pentru totdeauna, iar in al doilea rand, pana la adanci batraneti, principalele tale preocupari vor fi existenta si fericirea lui.Dupa ce ai trecut de socul initial, urmeaza momentul in care trebuie sa-i spui si partenerului.- daca stii ca il doreste din toata inima si-l asteapta, atunci poti sa-i dai vestea cu zambetul pe buze;- daca nu se astepta si, mai mult chiar, stii ca e total nepregatit, dar tu ti-l doresti, indiferent de raspunsul lui, este corect sa-i spui ca astepti un copil.Pasii care trebuie urmati:- discutia trebuie sa fie intr-un loc intim, fara nici un factor extern;- e mai bine sa fie dupa o cina copioasa, in care sa aduci in discutie asa, evaziv, ideea de a avea copii, pentru a-i urmari reactia (studiile de caz arata ca un barbat cu burta plina este mult mai receptiv la vestile surprinzatoare);- la desert, usor, incepi sa-i povestesti cum, in ultima perioada, nu prea te-ai simtit atat de bine si ai fost la doctor (vestea i-o dai dupa ce ai facut un control. Nu de alta, dar sa nu-i stea inima omului degeaba pentru o alarma farsa, desi ar fi bun si un astfel de exercitiu);-iar in urma analizelor, rezultatul este… "Sunt insarcinata!".Ce va urma nu conteaza. Atat timp cat tu ai luat decizia sa-l pastrezi, ti-ai oferit cel mai frumos cadou posibil pe care il poti primi in aceasta viata. Daca raspunsul lui este unul de bucurie, foarte bine. In schimb, daca nu este entuziasmat, nu conteaza. De-acum, copilasul va fi pe primul loc in inima ta.Insa trebuie sa stii ca o astfel de informatie nu trebuie tinuta niciodata departe de urechile partenerului. Indiferent de atitudinea lui, are dreptul sa afle.(sursa:www.egirl.ro)