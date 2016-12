Ai fost înşelată! Ce faci?

Ai fost înșelată! Ce faci?

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Confirmarea faptului ca esti sau ai fost inselata este o mare dezamagire. Felul in care reactionezi depinde de caracterul tau, de modul in care te poti mobiliza dupa o astfel de lovitura, perceputa ca fiind un mare esec, o mare dezamagire.Solutiile nu sunt foarte multe: renunti, abandonand investitia sufleteasca facuta in partenerul tau, ierti, si incerci sa uiti sau treci cu vederea, inchizi ochi si mergi mai departe. Iata marturiile unor femei care au trecut prin astfel de situatii si au fost obligate sa ia decizii grele.Sfaturi pentru cei tradatiCele care au trecut printr-o astfel de situatie stiu ca, din pacate, sfaturile primite in momentul de criza sunt inutile. Infidelitatea este o leziune care te lasa debusolata, indurerata si dezamagita. Este insa bine sa stii cum sa gestionezi o astfel de situatie, pentru ca nimeni nu este ferit de riscul de a fi victima infidelitatii partenerului.Sfaturile vin de la unul dintre cei mai cunoscuti psihoterapeuti din Franta, conferentiar si autor a catorva carti, Patrick Estrade.Ramai tu insati! Unele femei, care trec printr-un astfel de episod, incearca sa se metamorfozeze, de la schimbari de imagine, pana la operatii estetice, regimuri draconice cu scopul recuperarii partenerului;Nu lua decizii radicale sub impulsul reactiilor de moment! Furia si umilinta nu sunt cei mai buni prieteni pentru o decizie inteleapta.Patrick Estrade spune ca furia trece in cateva saptamani, durerea mai greu, in decursul a doua-trei luni. Deciziile trebuie luate cu mintea limpede, astfel incat sa poti cantari bine toate optiunile si toate efectele care decurg din acestea;Nu-ti reprima sentimentele! Daca iti iubesti partenerul, chiar si in conditiile in care ai aflat ca iti este infidel, este foarte posibil ca relatia sa poata continua. Transforma greseala lui intr-un atu, pe care sa il folosesti in favoarea ta. Lasa-ti partenerul sa-ti explice ce anume l-a determinat sa calce stramb si judeca toate aceste informatii cu sange rece. Recunoaste-ti, la randul tau, partea de vina, te sfatuieste Patrick Estrade. “Un astfel de moment – o infidelitate marturista sau descoperita, trebuie privita ca o usa deschisa spre viitor. Asa ca ai grija cum o folosesti!”, comenteaza Patrick Estrade.Daca poti, pleaca pentru cateva saptamani intr-un alt loc, intr-un alt oras. Distanta este un bun calmant, schimbarea de peisaj duce si la o schimbare de atitudine. Plus ca este un mod de a-ti pedepsi partenerul infidel.Ia in calcul, spune Patrick Estrade, ca societatea, in general incurajeaza infielitatea. Societatea actuala incita, nu neaparat la infidelitate, dar stimuleaza dorinta.Multi dintre cei tradati isi argumenteaza deciziile spunand ca cel care a gresit, va mai gresi. “Infidelitatea are cauze dintre cele mai complexe si diverse. O situatie nu poate fi comparata cu alta, deci recidiva nu este neaparat subinteleasa. In plus, morala este doar situatia in care oportunitatile lipsesc!”, scrie Patrick Estrade.Ai incredere in tine, rememoreaza lucrurile, momentele si situatiile placute ale cuplului. Nu dramatiza, nu exagera si, mai ales, nu incerca sa te pedespesti, pedepsind. “In astfel de situatii femeile au tendinta de a face rau, de a pedepsi, si daca nu pot face rau celui care le-a ranit, atunci isi fac lor rau”, sustine Patrick Estrade.“Infidelitatea partenerului nu este pentru cel tradat o umilinta. Umilinta este a celui care insala. Celor in suferinta – curaj si incredere in forta proprie”, incheie Patrick Estrade.9sursa:eva.ro)